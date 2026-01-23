La ITV de Badajoz se traslada en febrero a la Plataforma Logística

Los conductores que estén pendientes de pasar la revisión de su vehículo en Badajoz deben saber que a partir de febrero la Junta trasladará la ITV que funciona en el polígono El Nevero a las naves que Avante ha construido en la Plataforma Logística.

Se trata de un traslado provisional. Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, en la visita que ha realizado a la estación de autobuses, por la finalización de las obras de mejora.

Precisamente unas obras de mejora son el motivo del traslado de la ITV. La Junta calcula que se prolongarán durante cuatro meses. Con cargo al programa PIREP (de impulso a rehabilitación energética para edificios públicos), la Junta va a iniciar "muy en breve" las de rehabilitación de la estación de ITV de El Nevero. El consejero ha apuntado que la de Badajoz fue la primera estación de ITV que se implantó en la región, en 1971 y "desde entonces las instalaciones" no se han sometido a obras de mejora.

La inversión prevista ahora es de 530.000 euros, que permitirán renovar las fachadas, la carpintería, las cubiertas, donde se instalarán placas fotovoltaicas y se cambiarán las luminarias actuales por otras nuevas más eficientes, entre otras actuaciones. Será "una mejora importante para que esa estación siga funcionando", ha remarcado.

Mientras se acometen estos trabajos, los cuatro meses que durarán, el servicio de inspección se seguirá pasando en las naves de Avante de la Plataforma Logística, a partir de los primeros días de febrero. Las naves han sido cedidas por Avante al servicio de ITV.

Otra estación privada

Por otro lado, Martín Castizo ha informado de que recientemente se ha adjudicado la concesión administrativa para la construcción de nuevas estaciones privadas de ITV, una de ellas en Badajoz.

Esta nueva estación estará dotada con tres líneas de inspección de vehículos ligeros y dos de pesados. Este servicio "supondrá una mejora para los usuarios", ha señalado el consejero. La concesión es a la empresa Dekra que, una vez que se formalice el contrato, tiene previsto iniciar esta prestación a partir de 3 meses de manera provisional. El plazo para su instalación definitiva en una estación fija es en verano de 2027, para que Dekra preste este servicio concesionado. De momento, se desconoce la ubicación de la instalación provisional y la definitiva. Será la empresa la encargada de buscarlas.

Con esta nueva ITV privada, Badajoz contaría con una estación pública y otra privada con servicio permanente. La móvil de Itevebasa está provisionalmente reforzando a la pública de Badajoz.