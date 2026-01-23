José Manuel Santiago Marín dice adiós a la Guardia Civil: "Me despido de la bandera en Badajoz con el orgullo de toda una vida de servicio"

La Guardia Civil de Extremadura ha rendido este martes un emotivo homenaje de despedida al general de división José Manuel Santiago Marín. Ha dicho adiós a la bandera y a la unidad tras más de cuatro décadas de servicio. El acto, celebrado en Badajoz, ha estado cargado de simbolismo, solemnidad y emoción.

La despedida ha estado presidida por el propio José Manuel Santiago Marín y por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y ha contado con la presencia, de entre otros políticos, del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez González, diputados regionales, el senador José Antonio Monago, el presidente de la FEMPEX, Manuel José González Andrade y una amplia representación de la corporación municipal pacense, entre otras personalidades.

"Reconocimiento a una trayectoria de servicio"

Durante su intervención, el delegado del Gobierno ha querido agradecer públicamente la labor del general, subrayando que este acto "no es un adiós ni una despedida a sus valores", sino "un reconocimiento a una trayectoria de servicio ejemplar". Quintana ha expresado su gratitud "por tantos años de entrega, profesionalidad y compromiso con España y con los ciudadanos".

Visiblemente emocionado desde el inicio, Santiago Marín ha comenzado sus palabras con una reflexión profunda sobre el significado del mando y del servicio público. "El mando en la Guardia Civil solo tiene sentido cuando se entiende como servicio a España, a la ley y a los ciudadanos", ha afirmado. Del mismo modo, ha confesado que detrás del trabajo y del sacrificio existe un motivo: "Cuando uno lleva más de 40 años de servicio y dedicación a una bandera y a un uniforme, comprende que todo cobra sentido desde esa vocación".

Emoción por la familia

Uno de los momentos más emotivos del acto ha llegado con las palabras dedicadas a su familia. "Hay tres mujeres que sin ellas nada de esto hubiera sido posible", ha señalado con la voz entrecortada. "Laura, mi mujer, gracias por tu paciencia, tu dedicación y tu amor. Cada traslado fue un sacrificio que compartimos; eres el verdadero cimiento de mi vida".

También ha tenido palabras para sus hijas: "Gracias por vuestra madurez temprana. Os pido perdón públicamente por las ausencias".

El general ha querido destacar su paso por la región, asegurando que Extremadura ha supuesto una experiencia inesperada y profundamente enriquecedora. "He descubierto una tierra leal con el país", ha dicho. "Gracias a la gente de Extremadura por vuestra cercanía y por hacerme sentir como parte de la familia. Me voy con orgullo de haber compartido esta etapa".

"Ha sido un honor servir"

En declaraciones exclusivas a este diario, tras el acto, el general ha reconocido sentirse "muy emocionado". "Uno mira hacia atrás y ve más de 40 años de servicio a España desde la Guardia Civil. Sabes que este día llega, pero nunca te haces a la idea", ha confesado. "Estar rodeado de amigos de Extremadura y de compañeros de otros puntos de España lo hace aún más especial". Así, ha reconocido que se despide "de la bandera en Badajoz con el orgullo de toda una vida de servicio"

La lluvia ha hecho acto de presencia en el acto de despedida de José Manuel Santiago Marín. / Santi García

Ni siquiera la lluvia ha empañado el momento. "La lluvia pone el contraste entre la alegría de cumplir etapas y esa tristeza inevitable", ha explicado. "Pero también es un símbolo: la Guardia Civil ha estado siempre ahí, a pesar de la lluvia, que es lo que hacemos durante toda nuestra vida".

El acto ha concluido con un solemne homenaje a los caídos, en el que el propio general ha depositado una corona de laurel, visiblemente emocionado. "La Guardia Civil no se deja nunca, te acompaña siempre como un latido", ha afirmado antes de cerrar su despedida: "Ha sido un honor servir".