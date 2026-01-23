Tribunales
El Juzgado de Violencia de Género asume el crimen de la funcionaria: existía una relación afectiva previa entre la víctima y el joven detenido
El auto no es firme y la acusación particular y las defensas de los dos imputados pueden recurrirlo
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz se ha inhibido a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la causa de la joven funcionaria de 29 años hallada muerta tras sofocar un incendio en su piso de la avenida Santa Marina el pasado mes de septiembre.
El auto de inhibición recoge que queda probado que existía "una relación de afectividad" entre la víctima y el principal investigado, su vecino de enfrente, e hijo del segundo imputado por estos hechos. Ambos se encuentran en prisión provisional comunicada y sin fianza y las diligencias se siguen por los presuntos delitos de homicidio y de incendio, este último recogido en el artículo 351 del Código Penal.
El auto no es firme y contra él se puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.
La fiscalía había solicitado que el caso pasara al Juzgado de Violencia sobre la mujer tras el avance de las investigaciones, que revelaban que entre la fallecida y su vecino habría existido una relación previa.
Ahora la acusación particular y las defensas de los dos investigados -que se culpan mutuamente del crimen- tendrán que valorar el contenido del auto para decidir si alegan o no contra esta resolución.
