Ocasión inmobiliaria en Badajoz: piso reformado y luminoso en pleno centro por menos de lo que te imaginas

El mercado inmobiliario de Badajoz muestra una creciente diversidad de producto, con opciones que van desde pisos reformados en barrios céntricos hasta viviendas de obra nueva en urbanizaciones modernas. Dos inmuebles ubicados en Pardaleras y en la Avenida de Elvas-Campus reflejan esta dualidad, dirigidos tanto a quienes buscan residencia habitual en el centro urbano como a familias que priorizan espacios amplios y zonas comunes.

Piso reformado en Pardaleras, a un paso del centro

Cocina del piso en Badajoz, centro / tucasa.com

Este piso situado en el barrio de Pardaleras, una de las zonas más consolidadas y demandadas de Badajoz, se ofrece por 239.900 euros. La vivienda cuenta con 97 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres dormitorios y dos baños, y se localiza en una segunda planta con ascensor.

El inmueble ha sido reformado y destaca por su salón luminoso con salida a un balcón acristalado, concebido como espacio adicional de uso diario. La cocina, completamente amueblada, incorpora una práctica zona office y acceso a lavadero. Originalmente diseñada con cuatro dormitorios, la vivienda permite adaptar su distribución a distintas necesidades familiares o profesionales.

Se vende totalmente amueblada y equipada con aire acondicionado por conductos, calefacción por radiadores, suelos de tarima y ventanas climalit con mosquiteras. Además, el edificio dispone de acceso adaptado para personas con movilidad reducida, reforzando su carácter funcional y accesible. Su ubicación céntrica permite disponer de comercios, servicios y transporte a pocos minutos a pie.

Quienes deseen explorar esta maravillosa opción pueden consultar más detalles de venta de piso en Pardaleras, Badajoz, Centro o rellena el formulario siguiente:

Amplio piso de obra nueva con terraza, garaje y piscina comunitaria en la Avenida de Elvas-Campus

Piso en Avenida de Elvas, Badajoz / tucasa.com

La segunda propuesta corresponde a una vivienda de obra nueva ubicada en la urbanización Entrepuentes, en la zona de Avenida de Elvas-Campus, y sale a la venta por 260.000 euros. El piso dispone de 128 metros cuadrados construidos, con tres dormitorios, dos baños, terraza, plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.

La vivienda presenta una distribución moderna y funcional, con estancias amplias y bien aprovechadas. Su orientación norte garantiza una buena iluminación natural sin sobreexposición al calor en los meses de verano. El residencial ofrece piscina comunitaria, zonas infantiles y áreas comunes, pensadas para el disfrute familiar.

Entre sus prestaciones destacan la calificación energética A, puerta de seguridad, ascensor y un entorno completamente vallado que aporta privacidad. La ubicación permite un acceso rápido a transporte público, centros educativos, hospitales y zonas comerciales, lo que refuerza su atractivo tanto como residencia habitual como inversión a medio plazo.

Quienes deseen explorar esta maravillosa opción pueden consultar más detalles de venta de piso con piscina y terraza en Avenida de Elvas-Campus, Badajoz, San Fernando o rellena el formulario siguiente:

Noticias relacionadas

El mercado inmobiliario en Badajoz continúa mostrando una oferta variada que se adapta a distintos perfiles de comprador. Mientras los pisos reformados en zonas céntricas como Pardaleras atraen a quienes priorizan ubicación y servicios, las promociones de obra nueva en áreas en expansión apuestan por la eficiencia energética, los espacios comunes y la calidad constructiva, consolidando un mercado dinámico y en evolución.