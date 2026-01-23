La provincia de Badajoz contará con 18 electrolineras más en la red de la diputación

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha iniciado los trabajos preliminares de un estudio de ampliación y repotenciación de la Red Provincial de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos, infraestructura creada en el marco del Plan Movem. El proyecto contempla añadir 18 nuevas ubicaciones y mejorar la potencia de las estaciones actuales.

La iniciativa persigue dos objetivos: ampliar la cobertura territorial de la red y reducir "significativamente" los tiempos de espera al incrementar la potencia de recarga disponible en alguno de los puntos existentes. Con ello se pretende mejorar la experiencia de los usuarios y favorecer el uso del vehículo eléctrico, tanto en el ámbito institucional como ciudadano, según explica a través de un comunicado.

¿Dónde estarán las nuevas?

Las nuevas ubicaciones se decidirán en el marco del estudio técnico actualmente en curso, que tendrá en cuenta criterios de cobertura territorial, demanda potencial y servicio a los municipios de la provincia.

Con esta nueva fase del proyecto, cuyo desarrollo está previsto para los años 2026 y 2027, la Diputación de Badajoz "reafirma su compromiso con la innovación, la cohesión territorial y la lucha contra el cambio climático". La institución provincial "continúa trabajando para avanzar hacia una provincia más conectada, moderna y sostenible, donde los municipios, independientemente de su tamaño o ubicación, dispongan de las infraestructuras necesarias para afrontar los retos de la transición ecológica".

¿Cuántas electrolineras hay ahora en la red?

En la actualidad, la red provincial está compuesta por 32 electrolineras, de las cuales 9 son estaciones de recarga rápida de 50 kW y 23 estaciones de 22 kW en corriente alterna, cuyo uso está disponible para los conductores a través de la plataforma Zunder. Desde su puesta en funcionamiento, la red ha registrado más de 115.000 sesiones de recarga y han utilizado sus servicios 6.000 usuarios, lo que evidencia "la creciente demanda de infraestructuras de movilidad eléctrica en la provincia".

El Plan Movem supuso una inversión global cercana a los 7 millones de euros, de los cuales 6 millones se destinaron en 2018 a la adquisición de vehículos eléctricos para los municipios pacenses, y 874.000 euros a la creación de la red de estaciones de recarga, inaugurada en enero de 2022. La iniciativa contó con el apoyo financiero del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y por el proyecto red URBANSOL, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.