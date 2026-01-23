Samuel busca a la conductora que lo arrolló en una rotonda de Badajoz y no se detuvo a auxiliarlo: "Pensé que me mataba"

Samuel, un joven de 19 años, ha denunciado haber sido atropellado este pasado jueves a las 14.50 horas cuando circulaba en patinete eléctrico por una rotonda situada en la zona de Ronda Norte en Badajoz, concretamente entre las calles Eugenio García Estop y Francisco Moreno Sansón. Según su relato, una conductora accedió a la glorieta sin respetar el ceda el paso y lo golpeó cuando él ya se encontraba dentro, circulando por el carril exterior.

El joven asegura que el impacto fue violento y que cayó al suelo golpeándose directamente la mandíbula. “Pensé que el coche me iba a matar”, relata. El vehículo, según afirma, llegó a pasar por encima del patinete.

Lesiones y atención hospitalaria

A consecuencia del accidente, Samuel sufrió contusiones y dolor muscular generalizado, además de golpes en la cara, muñecas, rodillas y manos. También presenta una herida en la boca, en parte interior del labio, producida cuando los brackets se le clavaron tras el impacto contra el suelo. Por esta lesión tuvieron que darle puntos de sutura.

Tras el siniestro se dirigió primero a la oficina en la que trabaja, donde se limpió la sangre en el servicio, todavía en "estado de shock". Posteriormente acudió co su familia al Hospital Universitario, donde fue atendido y dado de alta tras curarle la herida de la boca. El joven reconoce que en ese momento circulaba sin casco y que sintió miedo porque la conductora "no hizo amago de frenar".

"No entendemos que no se parara"

Según explica, un hombre que se encontraba en la zona le ayudó a levantarse y a recoger sus pertenencias del suelo. Mientras tanto, la conductora implicada -según su versión- se asomó por la ventanilla, pero continuó la marcha sin bajarse del vehículo ni socorrerlo.

Después de recibir atención médica, Samuel acudió junto a su madre, Blanca, a interponer una denuncia ante la Policía Local. “Entendemos que cualquiera puede tener un despiste y que los patinetes pueden ser peligrosos, que quizás no lo vio, pero no comprendemos que no se parara. Es un chaval. Hay que socorrer a la gente, con culpa o sin culpa”, señala la madre. “Solo queremos que colabore. Para eso están los seguros, y sobre todo que pida disculpas, no por el accidente en sí, sino por dejar solo a mi hijo. El disgusto ha sido muy grande”, explica.

Descripción del vehículo

Samuel recuerda que el coche podría ser un Renault Mégane de color gris claro y que la conductora sería una mujer de edad avanzada, con media melena y cabello rubio canoso. Asegura que podría reconocerla si volviera a verla.

La rontonda de Ronda Norte donde se ha producido el atropello. / Cedida

La familia ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizar a la conductora implicada en el atropello. Además, mantiene activas varias publicaciones en redes sociales, difundidas con el objetivo de recabar información que pueda ayudar en la investigación.