Sanguijuelas del Guadiana, pregoneros del Carnaval de Badajoz 2026

Los integrantes del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana serán los encargados de inaugurar oficialmente el Carnaval de Badajoz 2026. Será el viernes 13 de febrero a las 20:30 desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz.

Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba, del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, serán los encargados de realizar el pregón inaugural del Carnaval de Badajoz 2026, Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebrará del 13 al 22 de febrero.

Gran impacto de la noticia

La noticia la ha dado a conocer el Ayuntamiento de Badajoz a través de una nota de prensa, pero también a través de las redes sociales oficiales del Carnaval de Badajoz. En concreto han usado un vídeo colgado en Instagram en tono humorístico de los tres integrantes del grupo revelando que han sido elegidos para dar comienzo al Carnaval, una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. Esta publicación, ha recibido una amplia respuesta del público en la mencionada red social. Más de 5.000 me gusta en la primera hora, ha sido compartido más de 300 veces y más de 100 personas han comentado la publicación.

En el vídeo, Carlos Canelada y Juan Grande se asoman a un balcón en su pueblo natal, Casas de Don Pedro (Badajoz) y conversan con Víctor Arroba. Este último pregunta qué hacen sus compañeros arriba reticente a subir porque "está muy alto". Canelada y Grande le dicen que se vaya acostumbrando porque tienen "que dar el pregón". Cuando Arroba sube es cuando le cuentan que serán los pregoneros del Carnaval pacense. "Somos los pregoneros del Carnaval de Badajoz", dicen.

Llenos en Badajoz

El fenómeno de Sanguijuelas del Guadiana ha dado la vuelta a España y en otras muchas partes del mundo también escuchan su música. En Badajoz, también se ha hecho notar su efecto. Ya han actuado en dos ocasiones tras su explosión mediática. En concreto, los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en la sala Off Cultura. Tal fue el éxito que esta sala programó la segunda cita ante la gran petición de entradas. Ambos días llenaron este recinto.

Lo mismo ocurrió con el concierto que programaron el día 25 de julio de 2026 en la Alcazaba. Ante la abrumadora respuesta del público que agotó las 12.000 entradas en media hora, añadieron una fecha más, el 24, un día antes. Ambos eventos han colgado el cartel de no hay entradas. Serán de las pocas paradas en Extremadura en 2026 y forma parte de lo que la banda ha llamado la "traca final" de su gira Verbena en vena.

La revolución de Revolá

Sanguijuelas del Guadiana es un grupo musical extremeño que se define como "una mezcla de lo rural con lo contemporáneo, la madera con lo electrónico, la rebeldía con la juventud; las raíces, el autotune y sobre todo: rock and Roll". Ellos son Carlos, Juan y Víctor y han alcanzado el éxito con su primer álbum: Revolá.

Desde el propio grupo han manifestado su gran ilusión y orgullo por asumir esta responsabilidad, destacando el honor que supone ser los encargados de dar inicio oficial al Carnaval de Badajoz.

Son "un referente para la juventud"

El concejal delegado, José Antonio Casablanca, ha señalado que la elección de Sanguijuelas del Guadiana responde a "su condición de referente para la juventud y para el mundo de la música en estos momentos". Además, ha destacado que se trata de un grupo con una importante proyección a nivel nacional, pero que, por encima de todo, "destaca por su humildad, por su cercanía y por su forma de presumir de Extremadura y de lo nuestro, llevando el nombre de nuestra tierra allí donde actúan".

El pregón inaugural tendrá lugar el viernes 13 de febrero a partir de las 20:30 desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz. Asimismo, el ayuntamiento informa de que la próxima semana, en una rueda de prensa, se darán a conocer los nombres de las personas encargadas de realizar el IV Pregón de la Exaltación y el pregón infantil del Carnaval de Badajoz 2026.