Los Water vuelven a la carga con una propuesta “muy callejera”, veteranía y humor absurdo para pelear por la final

Hablar de Los Water es hablar de una de las murgas con más seguidores en Badajoz. Con más de dos décadas de trayectoria y un sello propio basado en el humor surrealista y alocado, el grupo vuelve a subirse a las tablas del Teatro López de Ayala con la ilusión intacta y un objetivo claro: estar en la final y cantar en pleno carnaval.

“Seguimos el mismo grupo”, resume Abel Sansinena, uno de sus integrantes, al hablar de la composición de la murga. De hecho, alrededor del 90% de sus componentes llevan más de 20 años juntos, una estabilidad poco habitual que se nota tanto en el sonido como en el ambiente interno. El único cambio relevante de los últimos tiempos fue la incorporación, el pasado año, de un guitarra que “hacía falta” para completar la base musical.

Una idea “muy callejera”

Sin desvelar demasiado, Los Water avanzan que este año defenderán sobre el escenario “una idea muy callejera”, manteniendo su línea habitual de humor y cercanía con el público. “Seguiremos con nuestro humor absurdo por bandera”, aseguran, fieles a un estilo que les ha dado identidad propia dentro del certamen.

La meta no cambia: “La idea siempre es cantar el viernes de carnaval. Es un día muy bonito porque ya estás en carnaval. Y una vez que estás ahí, aspirar a lo máximo, por supuesto”. Ambición, pero con los pies en el suelo.

Abel Sansinena en el centro del escenario, durante la actuación de semifinales el año pasado. / La Crónica

Actuar en el López de Ayala es un privilegio, pero también un reto. Abel explica que “no controlas todo lo que puede suceder y eso genera incertidumbre”. Recuerda, por ejemplo, el año que iban de superhéroes, cuando se dobló el platillo del bombo en plena actuación y tuvieron que improvisar un pasacalles mientras lo sustituían. “Hay cosas impredecibles”.

Mirada crítica al concurso

Desde dentro, la murga plantea que la cuantía económica de los premios sea mayor y piden que el sorteo y la composición del jurado se conozcan con mayor antelación. “Llevamos años con exmurgueros de grupos que están en activo y no creemos que eso promueva la objetividad”, apuntan.

Los Water en 2024. / ANDRES RODRIGUEZ

Si hay algo que consideran especialmente injusto es una descalificación. Ellos la vivieron en 2012, cuando iban de raperos. Incluyeron unos segundos de una canción como parte de un chiste y, según la interpretación de una base que no estaba clara, fueron expulsados. “A raíz de nuestro caso, ahora esas cosas penalizan en puntos, pero no eliminan”, apunta Abel.

Trayectoria y personalidad

Los Water debutaron en 2004, son de Badajoz y cuentan con tres primeros premios en su palmarés, además de un tercer puesto en la última edición cuando iban del General Menacho. Se definen como una murga donde la experiencia colectiva marca la diferencia: muchos años juntos, complicidad sobre las tablas y una conexión especial con una afición que cada año llena el teatro.

Los Water en el López de Ayala de Badajoz (2022). / La Crónica

A ellos, precisamente, les lanzan un mensaje: que no se pierdan su actuación, porque van a seguir siendo Los Water: humor a raudales, tablas de sobra y ese puntito de locura que hace que cada actuación sea una sorpresa. Una murga muy querida que promete un reencuentro de los que se disfrutan y se recuerdan.