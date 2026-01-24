Álvaro Indias: “Quiero enseñar a otros lo que he aprendido en el taller”

Entre herramientas, tornillos y trípodes, Álvaro Indias pasa las horas en el taller, donde trabaja en sus encargos a la vez que graba contenido para redes sociales. Se dedica a reformar locales, viviendas y construir mobiliario, pero también comparte su trabajo a través de los perfiles de Arteotro Workshop

Indias cuenta que no era muy amigo de las redes sociales, pero fue su hermana Ana quien lo animó a instalarse Instagram, y desde entonces empezó a “cogerle el gusto". Ya lleva seis años creando contenido y tiene unos 40.000 seguidores en Instagram, 90.000 en TikTok y otros 40.000 en YouTube.

Acompañado de sus perritas, Preta y Vela, se organiza en su taller para llevar a cabo los encargos mientras graba el proceso para mostrarlo en su perfil, donde también comparte consejos para las personas que estén empezando. “Cualquier pequeño truco viene bien, ese es mi objetivo, enseñar lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida para que otras personas puedan trabajar dentro de sus talleres”.

En estos momentos tiene entre manos un proyecto de una panadería con mobiliario de melamina. También trabaja en la decoración de locales en Badajoz. Mientras que por Internet le encargan pequeñas piezas o mobiliario individual, que diseña, fabrica y envía.

“El volumen de negocios desde que están funcionando bien las redes sociales va en aumento”, reconoce Indias. Además tiene varias marcas patrocinadoras como Bosch, Issaline y Quiadsa.

En cuanto a los comentarios negativos que puedan tener sus publicaciones, Álvaro Indias explica que casi todos los días se encuentra con alguno, pero entiende que “no se le puede gustar a todo el mundo y detrás de cada comentario hay una persona con su propia opinión”.

La reforma de su casa

Indias estudió Ingeniería Informática, pero lleva dentro de un taller “toda la vida". Hace unos años compró una casa en el Casco Antiguo de Badajoz para reformarla: “Tenía que hacerle la iluminación, desagüe, nuevas conexiones de red, albañilería, iluminación y electricidad. Lo hice todo. Así que desde ahí le cogí un poquito más el gusto”. En ese momento trabajaba para otra persona, pero decidió dedicarse en cuerpo y alma a lo que le gustaba. A partir de ahí montó su propio negocio; su taller.

Álvaro pasa muchas horas entre puntas, herramientas y maquinaria, por lo que reconoce que ha tenido algún pequeño accidente con la clavadora al poner el dedo. Pero tiene mucha precaución con la herramienta que usa y muy buena protección en la piel, los ojos, las manos, la cara, los oídos y los pies.

Aunque asegura que es muy prudente y la seguridad es uno de los valores que tiene por delante a la hora de trabajar. “Gracias a Dios todavía tengo todos los cinco dedos de cada mano y esperemos que sea mucho tiempo así”, bromea.

Jurado de Artefactos

El creador de contenido cuenta que está emocionado por ser este año jurado de Artefactos en el Carnaval de Badajoz, ya que ha formado parte de esta fiesta desde hace varios años junto a la murga ‘Ese es el Espíritu’, la cual le guarda “mucho cariño” y es “como una familia”, pero debido a su trabajo tuvo que apartarse. Aunque afirma que no se pierde un carnaval.

“La verdad es que me hace mucha ilusión que me hayan llamado para el jurado de los artefactos porque vivo el carnaval en cuerpo y alma y prácticamente me dedico a hacer cosas como atrezos. Yo creo que se me va a dar bastante bien ser jurado este año”, comenta.

Indias ha trabajado para cine y teatro; lo llamaron para hacer el atrezo en una película que se rodó durante tres meses cerca de Alange y también le han encargado la escenografía de algún que otro escenario.