La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara

Tras meses de obras y renovaciones, la Junta de Extremadura ha concluido los trabajos de renovación y modernización de la estación de autobuses de Badajoz. Falta le hacía. Ayer visitó las instalaciones el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo.

Los trabajos que se han realizado han sido de accesibilidad, modernización y digitalización, con una inversión de 733.000 euros. Se han mejorado los accesos, la sala de espera (con nuevo mobiliario), los aseos y los andenes. También la señalización y se han instalado pantallas y paneles que ofrecen geolocalización de la flota en tiempo real, conectividad, videovigilancia y centralita.

Según el consejero, estas obras suponen "mejoras importantes" en el adecentamiento de las instalaciones que, como otras estaciones de la región, eran "edificios que estaban francamente abandonados", a pesar de que una estación de autobuses es el lugar "donde el viajero tiene la primera imagen de la localidad", de ahí la importancia de su adecuación.

Acciones de digitalización para el control de las líneas de autobuses. / S. GARCÍA

Martín Castizo señaló que actuaciones semejantes se han realizado en estaciones de autobuses de otras localidades de la región con una inversión total de 4 millones, financiados con fondos europeos. Así, anunció que la Junta ha iniciado obras de mejora de la eficiencia energética con cargo al programa Pirep (de rehabilitación energética en edificios públicos) en las estaciones de autobuses de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Mérida, Don Benito, Almendralejo, Jerez de los Caballeros y Zafra.

Interbús es el nuevo propietario

La imagen de la estación de autobuses de Badajoz ha mejorado, pero sigue pareciendo un lugar de paso, en el que el viajero no se detiene, con locales comerciales vacíos y revestimientos estancados en el tiempo. Puede que esta situación mejore, pues ha habido un cambio en la gestión de la estación y la Junta se va a "sentar" con la nueva empresa para intentar dar "una vuelta" a las instalaciones, incluidos los servicios que se prestan y los negocios que se pueden desarrollar.

La empresa que se ha hecho cargo de la estación de autobuses de Badajoz es Interbús. Miguel Ángel Blázquez es CEO de este grupo que ha adquirido la participación mayoritaria de estas instalaciones. Ayer estuvo en la visita. En estos momentos están en fase de estudio de las posibilidades y proyectos "que se concretarán en unos tiempos razonables".

Interbús son los gestores de las estaciones de autobuses de Huelva, de Jerez de los Caballeros, Olivenza y varias en Madrid. "Para nosotros las estaciones son una parte fundamental de nuestro negocio en cuanto nos da estabilidad en las operaciones y visibilidad y equipos en la zona".

A partir de esta experiencia, pueden valorar las posibilidades de la estación de Badajoz. "Esta estación lleva mucho tiempo en funcionamiento y las carencias de servicios se están atajando desde el punto de vista de la digitalización, pero hay que hacer algunas actuaciones de modernización de la imagen y servicios de la propia estación", aunque aún es pronto para concretar. Desde Interbús están convencidos de la potencialidad de los locales y de la ubicación de la estación dentro de la ciudad, que es "muy buena". De los locales harán un estudio de posibilidades. "Por supuesto que vemos recorrido, si no no habríamos adquirido la posición mayoritaria". Y todo porque el flujo de viajeros es importante y todas las conexiones pasan por Badajoz.

Inseguridad

Otra situación que se tiene que abordar es el de la inseguridad, que obligó a cerrar la estación por las noches. El consejero comentó que la Junta ha entablado conversaciones con el Ayuntamiento de Badajoz (en la visita de ayer estaba el concejal de Transportes, José Luis González) para reforzar la seguridad en el entorno. "En el pasado reciente ha habido reclamaciones por parte de los usuarios que se encontraban en estas instalaciones personas que ocasionaban molestias a los viajeros y con la presencia de policía y con los servicios sociales hemos conseguido atender a esas personas sin hogar y reubicarlas para que la estación de autobuses tenga la seguridad que deseamos todos", aseguró el consejero.