Preparación intensa y sueños de especialidad: los extremeños afrontan el MIR

Comienza uno de los momentos más decisivos para los futuros médicos: el examen MIR. En total, 1.095 titulados se presentan este sábado a los exámenes de Formación Sanitaria Especializada en Extremadura, con 702 aspirantes en la sede de Badajoz y 393 en la de Cáceres. A nivel nacional, la cifra supera las 35.000 personas. La hora de inicio estaba fijada a las 13:30 horas, con llamamientos desde media hora antes. El campus universitario de Badajoz se llenó de aspirantes y familiares, muchos de los cuales no dudaron en acompañar a sus hijos en este día crucial.

Todos ellos optan a ocupar una de las 233 plazas de Medicina ofertadas en Extremadura, seis más que el año anterior. Por provincias, Cáceres ofrece 89 plazas y Badajoz concentra 144 plazas MIR este 2026. Aunque Medicina es la especialidad con mayor presencia, también se convocaron plazas para Enfermería (71), Psicología (6), Farmacia (3), Biología (2) y Física (1).

40% para Medicina de Familia

Del total de plazas de Medicina, el 40% corresponde a Atención Primaria, concretamente a Medicina de Familia, con 98 plazas. Le siguen Pediatría (10), Medicina Interna (9) y Anestesiología y Reanimación (8). Entre las demás especialidades destacan Psiquiatría (7), Cirugía General y del Aparato Digestivo (6), Radiodiagnóstico (6), Urología (6) y Obstetricia y Ginecología (6), además de Cardiología (5), Medicina Intensiva (5), Cirugía Ortopédica y Traumatología (5) y numerosas otras con una o varias plazas cada una. Este año no se ofertan plazas en Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Torácica ni Farmacología Clínica.

La red formativa MIR de la región cuenta con 23 centros docentes repartidos en seis localidades, siendo el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz el que más plazas ofrece (52), seguido del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres (36). A ellos se suman la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del Área de Salud de Badajoz (29 plazas), la UDM de Atención Familiar y Comunitaria del Área de Salud de Cáceres (18) y el Complejo Hospitalario de Mérida (16 plazas).

Preparación intensa y primeras impresiones

Para los aspirantes, la preparación ha sido intensa. Miguel Alejandro González Fernández, de Badajoz, afronta su primer MIR: "En nuestro caso es el primero y llevamos en intensivo 7 meses y en total la preparación 17 meses más o menos. Bueno, en principio de sexto empezamos a un nivel como más flojo y ya a nivel de junio empezamos el intensivo. Esa ha sido la preparación a través de las academias". Su compañero Iván Salguero, de Aceuchal, subraya la dificultad creciente del examen: "La tónica que están siguiendo los últimos años son a cada vez complicarse más, complicarse más. De hecho el del año pasado, las academias lo consideran como el más complicado de la historia prácticamente". Por ese motivo, los han preparado como si fuera el "más difícil de los difíciles".

Miguel y Iván son conscientes de la competencia: "Al final no todos competimos con todos. Cada uno queremos una plaza concreta", explica Iván. Miguel añade: "Todo depende del número, porque después de hacer el MIR, muchos compañeros lo que haremos será ir a los hospitales para ver cuál es la oferta". En su caso, tiene un deseo: "Llevo aquí toda la vida, en Badajoz, y bueno, pues en parte también me gustaría ver otras zonas". Aunque, señalaba que lo primero era "hacer el examen lo mejor que podamos".

Iván Salguero y Miguel Alejandro González Fernández, amigos y aspirantes a MIR en Badajoz. / Jota Granado

Sueños profesionales y expectativas

La elección de especialidad es una de las decisiones más importantes. Miguel apunta su predilección: "Medicina Interna me gustaría, pero bueno, eso ya habrá que verlo cuando tengamos ya el número", mientras que Iván señala que podría quedarse en Badajoz para ejercer su especialidad deseada, Oncología Médica.

Desde Montijo, Luna Gómez comparte su ilusión: "Comenzamos a prepararnos en sexto y dedicando todo el tiempo a ello desde junio. Me encuentro con ganas de hacerlo", reconocía instantes antes de que comenzaran los llamamientos. Su especialidad favorita se encuentra en las áreas médicas: "Lo único que tengo claro es que las quirúrgicas no me gustan y me gusta mucho pediatría o psiquiatría".

María del Carmen Calderón y su hija Luna Gómez, instantes antes de comenzar el examen MIR. / Jota Granado

En su caso, le gustaría quedarse en la región: "Mi idea es quedarme, pero si me tengo que ir por lo que me gusta, pues no me importaría". No ha estado sola en este día, su familia la ha acompañado. Su madre, María del Carmen Guerrero Cabezudo, confiesa que era un día muy intenso: "Es horroroso, aunque ya lo que está hecho, está hecho", decía. Reconocía que durante el proceso había discutido mucho con su hija para que ella tomara el estudio de manera más relajada, aunque eso había sido imposible.

Disciplina, nervios y esperanza

Clara Pérez Callero y Marta Calderón son amigas y acudían juntas al examen. Para ellas la preparación ha sido especialmente dura por la disciplina diaria: "Lo que más me ha costado quizás es la disciplina del diario. Pero habiéndonoslo preparado, espero defenderlo y lo que tenga que venir, que venga", comentaba Clara. Marta señalaba por su parte que todavía no tenía clara una especialidad: "Es la pregunta del millón, la de todos estos meses, pero... La verdad es que yo no tengo ninguna clara, siendo sincera. Lo único que tengo claro es que no quiero la cirugía".

Clara Pérez Callero y Marta Calderón, aspirantes a MIR. / Jota Granado

Ambas coinciden en que quieren aprovechar lo estudiado: "Esperemos no llevarnos sorpresas. Espero que nos den opción a pelearlo por lo menos". Afrontaban el examen con optimismo y con la confianza de que "unas plazas para nosotras tiene que haber seguro". Ambas desean poder quedarse en Extremadura, concretamente en Badajoz.

Segundas oportunidades y búsqueda de mejores condiciones

No todos se presentan por primera vez. Cristina Carrallo, médica de familia, se enfrenta al examen por segunda vez: "Ya soy médico de familia y es verdad que son muchos los conocimientos, pero me gustaría tener otra especialidad por tener más conocimientos y eso". Tras cuatro años de residencia y un año de adjunta, busca una especialidad que le permita una calidad de vida más tranquila: "Es una de las áreas más requeridas, pero las condiciones no son muy buenas ni los salarios", admite y señala la descompensación que existe entre unas especialidades y otras: "Por eso intento buscar alternativas a esas plazas que hay con mejor calidad".

Noticias relacionadas

Cristina Carrallo, se presenta por segunda vez al MIR para cambiar de especialidad. / Jota Granado

Este MIR refleja la intensidad, esfuerzo y nervios de quienes quieren dedicarse a la medicina. Entre preparación rigurosa, expectativas personales y acompañamiento familiar, los aspirantes extremeños afrontan el examen con ilusión y determinación, conscientes de que se trata de uno de los momentos más decisivos de su carrera.