Fuego, hornazos y murgas: Las Candelas abren la programación del Carnaval de Badajoz 2026

Las Candelas de la Margen Derecha del Guadiana volvieron a quemar todo aquello que los colectivos vecinales quieren que desaparezca de sus barrios. Stop bullying, los tarifazos, viviendas asequibles o soluciones para el espesor personas sin hogar, fueron algunas de las pancartas que se quemaron en la tradicional candela.

Esta tarde, como cada año desde hace medio siglo, el barrio de San Fernando ha acogido el inicio de la programación del Carnaval de Badajoz.

Una fiesta reivindicativa

Uno de los responsables de esta tradicional fiesta pacense es Ricardo Cabezas Carrasco. Él junto con su esposa, sus vecinos y el grupo de scouts comenzaron esta tradición. «Desde que empezamos a ahora han cambiado muchas cosas, pero las reivindicaciones siguen. Hay que seguir reclamando aquellas cosas que caen en el olvido por parte del ayuntamiento y eso hay que reivindicarlo», aseveraba.

Este año, el prendido de la hoguera se retrasó por una cuestión práctica. La obligación en materia de seguridad requiere un retén de bomberos en las inmediaciones antes de prender fuego. El equipo de agentes que estaban disponibles en el lugar de la candela ha tenido que acudir a un aviso en una vivienda en el barrio de Suerte de Saavedra. Finalmente, fue una falsa alarma y regresaron minutos más tarde.

En esta ocasión, ha sido Juan Manuel Parreño quien le ha dado fuego a la candela. Ayudado con un palo y un trapo mojado en gasolina prendió la llama que dio comienzo a varias horas de esta fiesta pacense. En torno a 2000 personas, según la organización, se dieron cita en la explanada situada en las traseras de la iglesia de Santa Teresa, para disfrutar de la quema del muñeco y las pancartas. La lluvia que hizo acto de presencia en la tarde de ayer no fue suficiente para aguar una de las fiestas más tradicionales de la Margen Derecha.

Hornazos y refrescos

La hoguera ha estado calcinando los palets que la componían durante más de 20 minutos. Momento en el que los bomberos apagaron el fuego para continuar la programación. De manera solapada, instantes más tarde de prender la llama al Carnaval, ha dado comienzo el reparto de hornazos y refrescos por parte de las asociaciones de vecinos que organizan el evento. Como es habitual, ha habido una gran cola de vecinos para poder degustar este producto típico.

Entre otros muchos vecinos estuvo presente Juliana Pizarro, una vecina de 93 años que vive en el barrio de San Fernando. «Hacía mucho que no venía. Me gusta mucho y lo mejor es que la gente se una y crezca mucho más», comentaba.

Juliana Pizarro junto a su hija Justi con los hornazos en la mano en Las Candelas de la Margen Derecha 2026. / Jota Granado

Merecidos homenajes

Metros más abajo, en el parque de San Fernando, estaba instalado el escenario. Junto a él, las personas que iban a intervenir en este acto. Julia Lagoa fue la encargada de leer el pregón de las Candelas: «Voy a ser crítica y reivindicativa, pero también voy a dar las gracias. Creo que es necesario reconocer los aciertos», desvelaba instantes antes de subirse al escenario.

Carlos Tejero, antiguo director del colegio Santo Tomás de Aquino, recibe la mención honorífica en las Candelas de Badajoz. / Jota Granado

Otro de los momentos más esperados era la mención honorífica del 2026. Este año ha recaído sobre Carlos Tejero, antiguo director del colegio público Santo Tomás de Aquino. Por el reconocimiento y sin esperarlo, reconocía que esto lo transportaba a años atrás. «Ha sido para mí una sorpresa y reconozco que vuelven a surgir la nostalgia y los recuerdos de aquellos momentos cuando estaba en plena faena en el colegio», decía agradecido por este nombramiento. No fue el único homenaje, la organización también quiso reconocer el papel que desarrolló durante 25 años al mando de la asociación de vecinos de Las 800, la recientemente fallecida, Paqui Yañez.

Manoli Martín le entrega una placa conmemorativa a la hija de Paqui Yáñez, reciéntemente fallecida. / Jota Granado

La jornada terminó de manera festiva con la actuación de cuatro murgas pacenses. Los amantes del carnaval disfrutaron de Yo no salgo, Los Lingartos, Los Mini-folks y La Galera.