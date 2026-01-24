El Hospital Materno Infantil de Badajoz inicia las obras de su nuevo paritorio con salas humanizadas y una nueva zona de urgencias pediátricas

El Hospital Materno Infantil de Badajoz ha dado un paso decisivo hacia la modernización de la atención obstétrica con el inicio de las obras del nuevo paritorio, un proyecto largamente esperado que permitirá ofrecer una asistencia más humana, segura y adaptada a las necesidades actuales de las madres y sus familias. Así lo ha anunciado el Área de Salud de Badajoz a través de sus canales oficiales, destacando que el nuevo espacio contará con UTPR, unidades de trabajo, parto y recuperación, que evitan traslados innecesarios durante todo el proceso asistencial.

Estas nuevas instalaciones permitirán que las mujeres permanezcan en una misma sala desde su ingreso hasta la recuperación tras el parto, acompañadas en todo momento por sus familiares, en un entorno confortable y humanizado. Junto al nuevo paritorio, también se ha iniciado la construcción de una nueva zona de urgencias pediátricas, que estará ubicada de forma contigua, reforzando la atención integral a madres y recién nacidos.

"Son salas humanizadas"

La jefa de Enfermería del Hospital Perpetuo Socorro y del Hospital Materno Infantil de Badajoz, Ángela Hernández, ha confirmado el inicio de los trabajos y ha subrayado la importancia del proyecto: "Ya es una realidad. Comenzaron las obras externas del futuro paritorio. Sabemos que va a contar con diferentes UTPR".

Hernández ha explicado que "estas son salas de trabajo, parto y recuperación" y ha insistido en el carácter humanizador del nuevo modelo asistencial: "Son salas humanizadas en las cuales las señoras ingresan en el trabajo de parto y se quedan todo el proceso en ellas, sin tener que salir a ninguna otra zona".

33 meses de obras

El inicio de las obras llega después de que, en abril de 2025, la Consejería de Salud y Servicios Sociales adjudicara la redacción del proyecto a Manuel Romero Arquitectos por 166.500 euros, dentro de una inversión global anunciada de tres millones de euros. El plazo de ejecución previsto es de 33 meses, lo que sitúa la finalización de las nuevas instalaciones en diciembre de 2027.

Detalles de las obras que se iniciaron este viernes para construir los nuevos paritorios del Hospital Materno Infantil de Badajoz. / Jota Granado

El actual paritorio del Hospital Materno Infantil fue construido hace cerca de 50 años y presenta importantes carencias técnicas. Según la memoria justificativa del proyecto, las nuevas instalaciones eran "absolutamente necesarias", ya que el espacio actual ha permanecido prácticamente inalterable desde 1975, pese al aumento de la demanda asistencial. El centro presta servicio a una población de referencia de unas 260.000 personas y registra una media de 4,5 partos diarios.

El proyecto contempla la remodelación del edificio de Anatomía Patológica, situado junto a Urgencias del Hospital Perpetuo Socorro, y la construcción de un nuevo edificio anexo de tres plantas. En él se ubicarán paritorios de alto riesgo, salas de recuperación, consultas de urgencias obstétricas y el nuevo módulo de urgencias pediátricas, todo ello conectado para mejorar los circuitos asistenciales.

Desde el Área de Salud de Badajoz se destaca que estas actuaciones forman parte del compromiso de la Junta de Extremadura con la mejora de la sanidad pública y la atención a las familias, apostando por un modelo de parto más respetuoso, seguro y centrado en la mujer.