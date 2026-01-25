La Vuelta al Baluarte en Badajoz celebra su 40 aniversario pese a la lluvia

El Cross Popular la Vuelta al Baluarte de Badajoz ha celebrado en la mañana de este domingo su 40 aniversario. Se trata de una de las pruebas deportivas con mayor participación de toda la región y también una de las más longevas. En esta ocasión, había más de 2.500 inscritos en las distintas categorías, aunque la inestabilidad atmosférica ha hecho que este número mermara.

El año pasado se sumó a esta carrera una nueva categoría, en concreto, sobre patines. Como segundo año consecutivo, en torno a las 10.40 daba comienzo la salida de esta disciplina desde la misma plaza de la Libertad de Badajoz.

Recuerdo a Adamuz

Minutos después de las 11:00 ha dado comienzo la carrera a pie. La organización, el ayuntamiento y la FMD, ha decidido guardar un minuto de silencio en señal de recuerdo y homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Este ha culminado con un sonoro aplauso y tras él, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, han dado la cuenta atrás y han hecho sonar la bocina con la que daba comienzo la prueba.

La lluvia ha hecho mella

Durante varios minutos los corredores han estado pasando desde la línea de salida y algunos con una indumentaria especial, con sacos de basura. Lo han hecho así ante la previsión de lluvia que amenazaba durante todo el día de hoy en la capital pacense.

Precisamente, esas precipitaciones que se han dejado ver a primera hora de la mañana ha hecho mella en la participación global del evento. Se ha podido observar un descenso de centenares de personas con respecto a los datos de inscripción que manejaba la organización.

Una prueba sobre ruedas

En concreto, para el colectivo de patinadores esto ha sido especialmente relevante, ya que recorrer los 7 kilómetros de la prueba con el pavimento mojado puede ser un riesgo importante. El primero en sobrepasar la línea de meta de esta categoría ha sido Franklin David Contreras. Es de origen venezolano, viene de Cáceres, tiene 32 años y desde hace 20 entrena sobre ruedas. "Aunque lo dejé durante un tiempo, ahora lo estoy retomando y esta es una experiencia más para mí", reconocía minutos después de proclamarse ganador de la prueba.

Franklin David Contreras, primer clasificado en la categoría de patines de la Vuelta al Baluarte de Badajoz 2026. / J. H.

Es la primera ocasión que la corre y lo hace por todo lo alto: "Con la lluvia, pues tienes miedo de resbalarte, no patinas con la misma confianza, pero a medida que he ido rodando, pues me he acostumbrado al suelo".

Para él ha sido una satisfacción muy grande y le ha parecido "una prueba muy bonita". Su intención, al igual que la del resto de participantes, además de disfrutar rodando es "fortalecer el patinaje en Extremadura". Han completado el podio Manuel Sergio Broncano y Miguel Prieto.

Segundo año de gloria

En torno a las 11.29 llegaba el primer corredor: Juan Domingo Gómez. Por segundo año consecutivo se colgaba la medalla de oro de esta prueba popular y se mostraba muy satisfecho con el resultado: "Hay muchos chavales sub 20 y sub 23 que están siempre en plena forma y, para mí, eso tiene mucho más mérito quedar como he quedado", lo decía aludiendo a su edad, "en junio cumplo 45 años".

Pese a ello, ha conseguido mantenerse en todo momento en la cabeza de carrera: "He estado tirando desde el principio y muy pegado a mí el compañero que ha quedado segundo. La primera vuelta hemos ido juntos y pensaba que no me iba a soltar porque es un chaval muy joven. Vi que se quedaba rezagado y mantuve mi ritmo", define su carrera.

Juan Díaz, Juan Domingo Gómez y Andrés González, tercero, primero y segundo clasificado en la 40ª Vuelta al Baluarte de Badajoz. / J. H.

El podio lo han completado Andrés González y Juan Díaz en segunda y tercera posición. La keniata Eda Jerotich ha sido la campeona de la categoría femenina.

Eda Jerotich, campeona de la categoría femenina de la 40ª Vuelta al Baluarte de Badajoz. / J. H.

Un año más, la ciudad se ha echado a la calle para poder pasar un domingo diferente haciendo deporte en torno al sistema abaluartado pacense, uno de los más destacados de todo el país.