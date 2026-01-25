Oración en Badajoz por las víctimas de Adamuz

Badajoz está con las víctimas del grave accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 45 personas. Este domingo, mientras tenía lugar el funeral en el lugar donde ocurrió la terrible colisión, el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha presidido en la catedral una eucaristía en su recuerdo.

Al inicio, el arzobispo señaló tres acentos que tenía esta eucaristía del III Domingo del Tiempo Ordinario: el culmen de la semana de oración por la unidad de los cristianos, la celebración del domingo de la Palabra de Dios y la oración por los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido esta semana.

Precisamente por la celebración del domingo de la Palabra de Dios, se ponía el evangelio en un lugar destacado del presbiterio y fue incensado por el arzobispo.

El arzobispo ha incensado el Evangelio en la misa de este domingo en la Catedral de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

El arzobispo ha recordado que "España está de luto y nosotros, como creyentes, queremos unirnos a ese luto y el mejor modo de hacerlo es unirnos en la oración".

José Rodríguez hizo alusión a los testimonios de fe y esperanza cristiana recibidos esta semana en los medios de comunicación por parte de los familiares de los fallecidos y pidió "que se haga luz sobre las causas de ese accidente, no para venganza, sino para que no se repita. Las familias tienen derecho y las autoridades obligación de clarificar las causas de ese terrible accidente y de poner remedio para que tragedias así no se repitan"

Afirmaba además que este accidente "debe llevarnos a valorar la vida y a defenderla siempre, siempre, siempre". La vida "es un don sagrado que recibimos de Dios y por eso la hemos de custodiar como se custodia un verdadero tesoro".

El arzobispo ha terminado su homilía pidiendo de nuevo el descanso de los fallecidos y el consuelo de los familiares.

Esta semana José Rodríguez había hecho público un mensaje en redes sociales en el que pedía a los fieles que pidieran a Dios por el eterno descanso de los fallecidos, por la curación de los heridos y el consuelo de los familiares y amigos. En ese mensaje convocaba también la misa celebrada esta mañana.