La plataforma única sigue ganando terreno en Badajoz: tres calles del Casco Antiguo se transformarán en los próximos meses

El Ayuntamiento de Badajoz ha sacado a licitación las obras para la conversión en plataforma única de las calles Madre de Dios, Ramón Albarrán y Sepúlveda, tres vías emblemáticas del Casco Antiguo que se sumarán al proceso de transformación urbana impulsado por el equipo de gobierno municipal. La actuación cuenta con una inversión total de 391.515,20 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de seis meses, según recoge el pliego técnico del proyecto.

Se trata de una intervención que el alcalde, Ignacio Gragera, ya avanzó el pasado mes de diciembre durante el balance municipal de 2025, cuando anunció que "saldrá en breve la licitación también de la renovación de tres calles de nuestro casco histórico que son Ramón Albarrán, la calle Sepúlveda y Madre de Dios". Con estas obras, el consistorio refuerza su apuesta por un modelo urbano más accesible, peatonal y adaptado a la convivencia entre vecinos, visitantes y tráfico rodado.

Tres tramos del corazón histórico

Las obras se desarrollarán íntegramente en suelo público y afectarán a tramos concretos de cada calle. En el caso de Madre de Dios, la actuación se ejecutará entre la plaza Cervantes y la calle Martín Cansado; en Ramón Albarrán, desde la plaza de España hasta Martín Cansado; y en Sepúlveda, entre José López Prudencio y Bravo Murillo. El proyecto no contempla edificaciones nuevas, sino la renovación integral de los pavimentos municipales existentes.

Según recoge literalmente el pliego, "las obras consisten en la reparación de los pavimentos existentes, renovándolos en la zona de calzada y acerado a pavimento de adoquín de granito", con el objetivo de "generar espacios peatonales en formato de Plataforma Única".

Plataforma única con prioridad peatonal

El diseño elegido será el de plataforma única de uso mixto con prioridad peatonal, una solución especialmente indicada para calles estrechas del casco histórico. El documento técnico justifica esta decisión señalando que, debido a los distintos anchos de las calles, se opta por un modelo en el que "el peatón y el vehículo comparten espacios de tránsito", otorgando preferencia clara al viandante.

El pavimento será de "adoquín de granito rústico, con cara lisa abujardada y un espesor máximo de entre 9 y 10 centímetros". Las juntas no superarán entre 1 y 1,5 centímetros y la colocación se realizará con mortero. Además, se ejecutarán pasos de peatones con adoquín calizo blanco y baldosas táctiles de botones y direccionales.

En el caso de la calle Sepúlveda, el proyecto incluye también la sustitución de la red de abastecimiento de fibrocemento, una mejora clave en infraestructuras básicas.

Fotografía de archivo de la calle Lorenzo Sepúlveda de Badajoz. / Santi García

Accesibilidad como eje central

La actuación cumple estrictamente la normativa vigente en materia de accesibilidad. El pliego subraya que "todos los pavimentos por ejecutar se realizarán conforme a la Normativa de accesibilidad vigente", garantizando itinerarios peatonales continuos, sin resaltes, con pavimentos antideslizantes y pendientes máximas del 2% transversal y del 6% longitudinal.

El documento recoge textualmente que "son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas", y establece una anchura libre mínima de paso de 1,80 metros, permitiéndose estrechamientos puntuales hasta 1,50 metros solo en casos excepcionales.

Para garantizar estos puntos, antes del inicio de las obras, el adjudicatario deberá realizar un levantamiento topográfico del estado actual de las calles y mantener reuniones periódicas con la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) para coordinar la ejecución.

Financiación y garantía

Las obras están cofinanciadas al 50% a través del Plan de Inversión de Grandes Ciudades. No se contempla revisión de precios durante la ejecución y el plazo que barajan para efectuar las obras es de seis meses.

Esta licitación se suma a otras actuaciones recientes, como la conversión en plataforma única de la calle Padre Rafael o la plaza de Portugal, ambas están en su recta final. Y forma parte de una estrategia global con la que el ayuntamiento prevé que en 2026 esté transformado más del 80% del viario del Casco Antiguo de Badajoz.