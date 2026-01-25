El PSOE pide recuperar de manera "urgente" el Parque Periurbano de Tres Arroyos de Badajoz tras su incendio en verano

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha presentado una moción para pedir una actuación "urgente" y "sostenida" para recuperar el Parque Periurbano de Tres Arroyos, tras el incendio que sufrió el pasado verano.

Según ha defendido, en nota de prensa, la líder socialista del grupo, Silvia González, ese enclave natural no solo es de "alto valor medioambiental" sino también "clave" para el ocio, deporte y salud de la ciudadanía.

Un plan integran de inmediato

En concreto, el grupo pide para el referido parque ubicado a escasos kilómetros del casco urbano la puesta en marcha "inmediata" de un plan integral de recuperación medioambiental, con actuaciones urgentes de limpieza, retirada de arbolado dañado, poda preventiva y medidas específicas de prevención de incendios.

Asimismo, propone restaurar caminos, senderos y circuitos deportivos, garantizando la seguridad y accesibilidad para todas las personas usuarias.

Defendiendo que la recuperación de Tres Arroyos no es solo una "cuestión ambiental" sino también "social y educativa", la iniciativa incluye la reactivación de programas de educación y sensibilización ambiental, así como proyectos participativos de reforestación con centros educativos y ciudadanía.

"Salud, calidad de vida y futuro"

"Hablar de Tres Arroyos es hablar de salud, de calidad de vida y de futuro. No podemos permitir que un espacio protegido siga deteriorándose por falta de voluntad y planificación", ha remarcado González.

Los socialistas han denunciado que, pese a su declaración como Parque Periurbano, la realidad actual "dista mucho de los objetivos de protección y conservación que justificaron esa figura", siendo un ejemplo de ello, según señalan, el incendio que arrasó "alrededor de 200 hectáreas" por, a su juicio, "una falta de mantenimiento y de gestión preventiva que ha agravado notablemente los efectos del fuego".

En esa línea el Grupo Socialista ha señalado que la acumulación incontrolada de matorral y biomasa, la existencia de arbolado enfermo sin tratar y la ausencia de labores preventivas básicas son factores determinantes que podrían haberse corregido con una gestión adecuada.

También han criticado que, "en demasiadas ocasiones", hayan sido colectivos ciudadanos y deportivos quienes han acondicionado senderos y espacios, "mientras el Ayuntamiento se limitaba a una presencia institucional sin asumir su responsabilidad real".

En este sentido la portavoz socialista, Silvia González, ha defendido que el incendio del pasado verano "no fue solo mala suerte" sino también "consecuencia de la falta de mantenimiento y de prevención".