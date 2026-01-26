Portugal
El alcalde de Elvas, Rondão Almeida, ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz tras ser intervenido
El regidor evoluciona favorablemente en la UCI después de una operación en la pierna que se ha desarrollado con éxito
El presidente de la Cámara Municipal de Elvas, Rondão Almeida, permanece ingresado a sus 83 años en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Badajoz, donde ha sido sometido a una intervención que se ha desarrollado "con éxito".
El regidor fue operado de un absceso en una pierna y según publica Linhas de Elvas, se encuentra "animado" y "evoluciona favorablemente".
En un primer momento fue atendido en el Hospital de Elvas y, posteriormente, trasladado al hospital de la capital pacense, donde finalmente fue intervenido quirúrgicamente.
José António Rondão Almeida (Elvas, 21 de diciembre de 1942) es una de las figuras más veteranas de la política municipal en el Alto Alentejo. Fue presidente de la Cámara Municipal de Elvas durante dos décadas por el Partido Socialista (1993–2013) y regresó a la alcaldía en 2021 al frente de un movimiento independiente (“Movimento Cívico por Elvas”).
En 2025 volvió a revalidar el cargo, aunque en un escenario de gobierno sin mayoría absoluta.
