Badajoz cierra sus parques y jardines ante las fuertes rachas de viento

El parque del Río, la Legión, Castelar, el parque Infantil, los jardines de la Galera y la Alcazaba permanecerán cerrados esta noche debido a las fuertes rachas de viento que se vivirán en Badajoz.

Así lo ha informado el ayuntamiento, en el que también recomienda no transitar por calles arboladas así como extremar la precaución.

Aviso amarillo

Recuerda, de esta forma, que la ciudad se encuentra en aviso amarillo y que se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

La reapertura de los espacios se efectuará durante la jornada de mañana martes, una vez que se den las condiciones meteorológicas idóneas.