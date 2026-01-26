Badajoz estrena su servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas

Se han hecho esperar pero ya están en uso. Badajoz estrena este lunes las bicicletas eléctricas en su servicio municipal de alquiler (Biba). Este servicio, que ya funcionaba con bicicletas convencionales, se amplía con las eléctricas, para las que existen siete estaciones en el carril bici turístico. Las convencionales cuentan con otras 30 bases repartidas por distintos barrios.

El nuevo servicio de bicicletas eléctricas se denomina 'Biba Turismo' y está integrado en el servicio de bicicletas públicas de Badajoz Biba con su nuevo contrato de gestión y mantenimiento, que entró en vigor a principios de año y que el ayuntamiento adjudicó a la empresa SIE 2000 (la misma que ya llevaba el mantenimiento de las bicis convencionales, perteneciente al Grupo Ruiz, que también tiene la concesión del autobús urbano con Tubasa).

La puesta en uso de las bicis eléctricas de alquiler está vinculada al nuevo carril bici turístico que recorre los baluartes a lo largo de 4,4 kilómetros

¿Dónde están ubicadas las bases?

Las siete estaciones de estas nuevas bicicletas se encuentran en el palacio de Godoy junto al puente de Autonomía, parque de la Legión, foso de la calle Stadium, Puerta Pilar, plaza de la Libertad, Baluarte de San

José en calle Tierra de Barros y en la cabecera del Puente de Palmas frente a Puerta Palmas.

El servicio de bicicleta pública eléctrica cuenta con 80 nuevos vehículos, de los cuales 50 estarán operativos en rotación en el servicio ordinario. Cada estación tiene un mínimo de 9 bases y también se han colocado pantallas informativas.

¿Cómo se usa 'Biba Turismo'?

El servicio municipal de bicicletas eléctricas se utiliza a través de la aplicación Weeli en la que se pueden consultar las bases disponibles. Cada bicicleta se desbloquea mediante un código QR en la aplicación y desde ese momento se puede disfrutar del paseo en bicicleta con un tiempo máximo de 2 horas.

Al devolverla, el usuario puede coger otra de manera ilimitada, siempre respetando el tiempo máximo de 2 horas continuadas, hasta las 22:.30 del mismo día. La tarifa diaria es de 2 euros.

Toda la información en weeli.es