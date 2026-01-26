Cinco acciones
Cáritas Mérida-Badajoz lanza un programa de formación para mejorar la empleabilidad
Responde a necesidades reales del mercado laboral y facilitan la inserción profesional de las personas participantes
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, a través de su Centro de Promoción y Empleo, lanza la programación formativa para este año 2026, que incluye cinco acciones formativas orientadas a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.
La oferta formativa combina acciones de formación ocupacional y certificados de profesionalidad en sectores con alta demanda de empleo. Entre los cursos programados destacan Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, Actividades de Instalación y Mantenimiento de Redes de Fibra Óptica, Actividades Auxiliares de Almacén, Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales y Operario Básico de Montaje en Instalaciones Solares Fotovoltaicas.
Con esta propuesta, se articulan itinerarios formativos que responden a necesidades reales del mercado laboral y facilitan la inserción profesional de las personas participantes.
Futuro profesional digno
"Desde nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, impulsamos programas de orientación y formación que acompañan a las personas en situación de vulnerabilidad en su camino hacia el empleo. Creemos en el talento, el esfuerzo y el derecho de todas las personas a construir un futuro profesional digno", explica Cristina Gómez, directora del Centro de Promoción y Empleo.
Esta programación se desarrolla en el marco del modelo de trabajo del Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, basado en itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral. Estos itinerarios combinan acciones de formación, orientación, acompañamiento social y vinculación con el tejido empresarial, con el objetivo de favorecer la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. "Todo el proceso sitúa a la persona en el centro, como protagonista y motor de su propio cambio", concluye Cáritas Mérida-Badajoz.
