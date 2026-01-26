El contenedor marrón no acaba de convencer a los vecinos de la provincia de Badajoz

Europa obliga, pero Bruselas queda demasiado lejos de la provincia de Badajoz en materia de reciclaje. El contenedor marrón, donde se depositan residuos orgánicos, ha llegado para quedarse y es de obligado cumplimiento por todos los ayuntamientos. El consorcio Promedio, de la Diputación de Badajoz, ya lo ha implantado en 106 localidades (Granja de Torrehermosa en las próximas semanas), pero la respuesta de los vecinos no está siendo la que debe ser y además se están produciendo quejas entre los alcaldes del PP, que no están de acuerdo con cómo se está llevando el proceso de implantación.

Ayer compareció en rueda de prensa el portavoz del PP en la diputación, Juan Antonio Barrios, junto a Juan Carlos Benítez, representante en Promedio, para denunciar «el mal servicio» del consorcio en los municipios adheridos. Se quejó de que la recogida del contenedor verde ha pasado de 6 días a la semana a 4 y ha provocado que se acumule en ocasiones la basura, como ocurrió en Navidad. Aseguró que no se ha tenido en cuenta a los ayuntamientos en la ubicación de las islas de contenedores y que ahora tienen menos capacidad, pues se han sustituido los verdes de 1.100 litros por marrones de 300.

Respuesta programada

La diputación contraprogramó y convocó otra rueda de prensa con el diputado de Promedio, Francisco Buenavista, con José Carlos Cobos (gerente) y Miguel León (jefe de servicio). Buenavista recordó que la ley estatal y la normativa europea establecen un calendario: en 2035 solo el 10% de los residuos puede acabar en vertederos y para finales de 2025 debería estar reciclándose el 55%. La realidad está muy lejos: el porcentaje de separación de residuos orgánicos que se está alcanzando en algunos municipios de la provincia es solo del 8%.

Este porcentaje, según el diputado, solo se mejora «apelando a la colaboración y a la buena fe de la ciudadanía, muchos no lo hacen no porque no quieren sino porque no saben». En eso coincide con el PP. Según Barrios, no hay información suficiente. Según Buenavista, Promedio ha invertido 1,2 millones de euros desde 2022 en concienciación, divulgación y difusión (los kit se han repartido puerta a puerta) y además existen más campañas en marcha que se desarrollarán en los próximos meses.

En cuanto a las islas, defendió que lo que se ha hecho es reagrupar los contenedores, para que no estén aislados y que cuando el vecino vaya a tirar la basura vierta cada residuo donde corresponda en lugar de ir solo al verde y echarlo todo, que es lo que se pretende evitar. Aseguró que en todas las localidades hay como mínimo el mismo número de contenedores, aunque son más porque se han incorporado los de orgánica y la frecuencia ha pasado de 8 a 10 (antes 6 de fracción recto, 1 amarilla y 1 azul), mientras que ahora son 4 de fracción resto, 2 azul, 2 amarilla y 2 orgánicas, aunque la cantidad de residuos es la misma.

A modo de «anécdota», Buenavista apuntó que los últimos 3 municipios incorporados al consorcio están gobernados por el PP.