Encuentro literario con el poeta Francisco Javier González Ponce en Ámbito Cultural de Badajoz

Francisco Javier González Ponce hará un recorrido por su obra poética en #LdeLírica, en el espacio de Ámbito Cultural dedicado a la poesía, que coordina el escritor extremeño Plácido Ramírez. El encuentro tendrá lugar hoy lunes 26 de enero a las 19:00 horas en El Corte Inglés de Badajoz.

El autor

Francisco Javier González Ponce (Valverde del Camino, 26 de noviembre de 1963), se licenció en Filología Clásica en 1987 y se doctoró en 1991 en la Universidad de Sevilla. Tras un breve paso por la Universidad de Extremadura, en 1994 fue nombrado Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, en la que es Catedrático de Filología Griega desde 2016.

Ha sido Decano de la Facultad de Filología (2013-2021) y Presidente de la Conferencia de Decanos de la Universidad de Sevilla (2018-2021). Su especialidad como filólogo es el estudio de la literatura griega de contenido geográfico, ámbito en el que es fundador y presidente de la Asociación Internacional “Geography and Historiography in Aniquity” (GAHIA). Ha desarrollado una amplia trayectoria investigadora internacional, avalada por las más prestigiosas Universidades europeas.

Vínculo con la poesía

Su relación con la poesía se remonta a su juventud. Desde entonces ha colaborado con diversos medios nacionales e internacionales: Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada, Diario Boyacá 7 días (Colombia), Revista Facanías (Valverde del Camino) y ha participado en varios recitales poéticos: Biblioteca Eugenio Trías de Madrid (marzo de 2022), Facultad de Filología de Sevilla (diciembre de 2022 y diciembre de 2024), Ateneo de Jerez de la Frontera (marzo de 2023), Teatro de Valverde del Camino (abril de 2023), Centro Cultural Católico (octubre de 2024 y junio de 2025), Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de las Ventas de Madrid (junio de 2025), Centro Artístico, Científico y Literario de Granada (julio de 2025).

Hasta el momento, es autor de dos poemarios: 1) Poemas de la distancia, publicado en Madrid por la editorial Sial-Pigmalión (febrero de 2024); y 2) Nuevo Romancero nuevo, publicado en Madrid por la editorial Sial-Pigmalión (marzo de 2025), el cual ha obtenido el “Premio Internacional Sial-Pigmalión de Poesía 2025”.