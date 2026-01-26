Conferencia
Mencía de los Nidos, «una heroína extremeña olvidada» de José Juan del Solar en Fundación CB en Badajoz
Dentro de la Colección Personajes Singulares de Fundación CB
José Juan del Solar Ordóñez aborda la biografía de Mencía de los Nidos con el fin de difundir su figura y que no caiga en el olvido. Esta conferencia se enmarca dentro de la Colección Personajes Singulares de Fundación CB. La conferencia tendrá lugar a las 19.00 horas en Montesinos 22 de Badajoz.
Basándose en hechos plenamente documentados que se refieren a ella, el autor desarrolla una versión novelada de su vida, aportando con gran verosimilitud aspectos, situaciones y diálogos que bien pudieron haber tenido lugar.
Documentación muy pormenorizada
Para ello, ha consultado crónicas y biografías de aquel período y ha analizado las costumbres de los españoles en Chile durante los primeros tiempos de la conquista. Con esta documentación ha recreado el ambiente más íntimo de esta extremeña, tanto en el ámbito personal como en el relativo a su participación en los hechos históricos en que se vio involucrada.
Eso provocó que se desconectara de su Cáceres natal, donde poco después cayó en el más completo olvido.
