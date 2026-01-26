Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Dos usuarios entran en el hotel NH Gran Casino Extremadura de Badajoz.

Dos usuarios entran en el hotel NH Gran Casino Extremadura de Badajoz.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La ocupación hotelera para el primer fin de semana de Carnaval supera el 93% en Badajoz

La gran mayoría de estos establecimientos y apartamentos turísticos están completamente llenos desde hace tiempo. Esta es una de las mejores fechas del sector junto con la Semana Santa o Los Palomos

Badajoz revive su historia: 12 visitas guiadas para descubrir los secretos de la ciudad en el Museo Luis de Morales

Desde bodas reales hasta trenes, inundaciones y conquistas, la programación ‘12 meses, 12 acontecimientos’ recorre 1.151 años de historia de la ciudad en experiencias únicas para toda la familia

"Internet es un ‘machaca empresas’, pero aquí seguimos": Casa Espada de Badajoz sobrevive a la era online a base de cercanía

Este emblemático comercio ha sido testigo de la evolución del carnaval, adaptándose a las tendencias y ofreciendo disfraces para todas las generaciones. En los últimos años han ganado peso los de animales, especialmente por el frío, al ser de telas más abrigadas, y también son tendencia los relacionados con las series Stranger Things o las 'guerreras K-pop'

Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba

La familia llevaba año y medio residiendo en la localidad y ha fallecido en la mañana de este domingo

El PSOE pide recuperar de manera "urgente" el Parque Periurbano de Tres Arroyos de Badajoz tras su incendio en verano

Propone reactivar programas de educación ambiental y proyectos de reforestación en este entorno

