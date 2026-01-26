Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La gran mayoría de estos establecimientos y apartamentos turísticos están completamente llenos desde hace tiempo. Esta es una de las mejores fechas del sector junto con la Semana Santa o Los Palomos

Desde bodas reales hasta trenes, inundaciones y conquistas, la programación ‘12 meses, 12 acontecimientos’ recorre 1.151 años de historia de la ciudad en experiencias únicas para toda la familia

Este emblemático comercio ha sido testigo de la evolución del carnaval, adaptándose a las tendencias y ofreciendo disfraces para todas las generaciones. En los últimos años han ganado peso los de animales, especialmente por el frío, al ser de telas más abrigadas, y también son tendencia los relacionados con las series Stranger Things o las 'guerreras K-pop'

La familia llevaba año y medio residiendo en la localidad y ha fallecido en la mañana de este domingo

Propone reactivar programas de educación ambiental y proyectos de reforestación en este entorno