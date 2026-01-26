Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La ocupación hotelera para el primer fin de semana de Carnaval supera el 93% en Badajoz
La gran mayoría de estos establecimientos y apartamentos turísticos están completamente llenos desde hace tiempo. Esta es una de las mejores fechas del sector junto con la Semana Santa o Los Palomos
Badajoz revive su historia: 12 visitas guiadas para descubrir los secretos de la ciudad en el Museo Luis de Morales
Desde bodas reales hasta trenes, inundaciones y conquistas, la programación ‘12 meses, 12 acontecimientos’ recorre 1.151 años de historia de la ciudad en experiencias únicas para toda la familia
"Internet es un ‘machaca empresas’, pero aquí seguimos": Casa Espada de Badajoz sobrevive a la era online a base de cercanía
Este emblemático comercio ha sido testigo de la evolución del carnaval, adaptándose a las tendencias y ofreciendo disfraces para todas las generaciones. En los últimos años han ganado peso los de animales, especialmente por el frío, al ser de telas más abrigadas, y también son tendencia los relacionados con las series Stranger Things o las 'guerreras K-pop'
Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
La familia llevaba año y medio residiendo en la localidad y ha fallecido en la mañana de este domingo
El PSOE pide recuperar de manera "urgente" el Parque Periurbano de Tres Arroyos de Badajoz tras su incendio en verano
Propone reactivar programas de educación ambiental y proyectos de reforestación en este entorno
- Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- Ascensores en plazas de aparcamiento: la única salida en un edificio de Badajoz para no vivir encerrados
- 4.465 personas 'luchan' en Badajoz por conseguir ser celador del SES en una jornada de nervios
- La ITV de Badajoz se traslada en febrero a la Plataforma Logística
- La plataforma única sigue ganando terreno en Badajoz: tres calles del Casco Antiguo se transformarán en los próximos meses
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz está investigado por presunto acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil