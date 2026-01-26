La ocupación hotelera para el primer fin de semana de Carnaval supera el 93% en Badajoz

El Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, vuelve a demostrar su enorme capacidad de atracción turística y su impacto directo en la economía local. Los alojamientos turísticos de la ciudad, tanto hoteles como apartamentos turísticos superan el 93% y esperan el completo para los primeros días de esta fiesta.

A pocas semanas de su celebración, la ocupación hotelera en la ciudad roza el lleno absoluto durante el primer fin de semana, con porcentajes cercanos al 100%, mientras que el segundo fin de semana sigue sin consolidarse como gran polo de atracción.

Lleno técnico

Jesús Clemente, director del hotel AC Badajoz, confirma que «estamos ahora mismo en un 90% de ocupación para el primer fin de semana, pero la previsión es del 100%». Según explica, no se trata de un fenómeno puntual: «Podría decirte que llevamos llenando en Carnaval los últimos 10 o 15 años tranquilamente».

La demanda es tan elevada que muchos hoteles se ven obligados a rechazar reservas. «He rechazado decenas de grupos. Podríamos haber estado llenos ya hace un mes si hubiéramos aceptado todo lo que nos pedían», asegura Clemente. Así, subraya la necesidad de «hacer una mezcla entre grupos y clientes individuales habituales que vienen todos los años».

En el Hotel Río Badajoz ocurre una situación idéntica: «El primer fin de semana junto con lunes y martes está completo, estamos al 99%», detalla su gerente, José Luis Iniesta. Además, destaca que «el 70 u 80% de las reservas se hacen prácticamente desde el año anterior», especialmente por parte de grupos organizados y operadores turísticos.

Los días fuertes, tradicionalmente, son los tres primeros, así lo confirma desde el NH Gran Casino su directora Alicia Acedo: «El viernes, sábado y domingo tenemos previsión del 100%» y añade que «a día de hoy estamos ya en una media del 70% y el sábado en torno al 80%». Para Acedo, el domingo se ha convertido en una jornada clave: «El domingo se ha puesto muy de moda alojarse para ver tranquilamente el desfile».

Domingo y lunes ganan peso

Una de las principales tendencias que detecta el sector es la ampliación de la estancia. «Antes todo se concentraba en viernes y sábado, y ahora ya se quedan también el domingo y el lunes», explica Jesús Clemente. En su hotel, «el domingo se va a llegar al 100% y el lunes podemos estar en torno al 90%».

Esta misma percepción la comparte María del Mar Paulino, recepcionista del Hotel Cervantes, en pleno centro histórico: «Este año el domingo está al 100% desde antes de Navidad. Es el día que más se ha reforzado». Según indica, «muchos viene expresamente por el desfile y otros tantos son comparseros y se quedan a dormir».

Si hay consenso entre todos los entrevistados es en la fuerte caída de la demanda tras el primer fin de semana. «El segundo fin de semana no tiene nada que ver, estamos ahora mismo en un 30% y como mucho se puede llegar al 50%», afirma Clemente.

José Luis Iniesta apunta que «una vez que pasa el entierro de la sardina, el Carnaval pierde gran parte del interés», lo que se traduce en ocupaciones «en torno al 50% y precios mucho más bajos».

Alicia Acedo confirma que «los dos primeros años en los que el Carnaval se alargó sí funcionó bastante bien el segundo fin de semana, pero este año está muy parado». En la misma línea, María del Mar Paulino es tajante: «La gente entiende que los carnavales son ese primer fin de semana; el segundo todavía no está fraguado».

Varios hoteleros coinciden en la necesidad de reforzar la programación. Clemente lo resume así: «Con una fiesta tan bestial como esta, sería clave promocionar mejor el segundo fin de semana, con actividades atractivas y algún desfile importante».

Subida de precios

El Carnaval es también uno de los pocos momentos del año en los que los precios hoteleros se incrementan de forma notable. «De un fin de semana normal de 80 o 90 euros, en carnaval puedes subir entre un 50 y un 60%», explica Clemente. En el Hotel Río, Iniesta detalla que «la media de incremento puede estar entre un 35 y un 40%», siempre dentro de las tarifas reguladas.

Desde el NH Gran Casino, Alicia Acedo reconoce que «la habitación puede situarse entre 200 y 220 euros», aunque matiza que «son momentos muy puntuales de oportunidad en una ciudad con precios muy ajustados el resto del año».

Un motor económico clave

Más allá de los números, el balance es unánime. «Es una época fundamental para retomar el vuelo tras la cuesta de enero», señala Iniesta. Para María del Mar Paulino, «Badajoz en carnavales siempre triunfa, es una apuesta segura». Es una de las mejores fechas del año junto con la Semana Santa o la celebración de Los Palomos.

También para el sector de los apartamentos turísticos, sus cifras de ocupación son buenas. Los primeros días de Carnaval la gran mayoría de los alojamientos tienen el cartel de completo colgado desde meses. En concreto los primeros días: «El Carnaval real para nosotros es viernes y sábado al 100%, y domingo y lunes en torno al 70 u 80%», asevera Víctor Mata, propietario de tres alojamientos en la ciudad. Aun así, reconoce que «ya se nota que cada vez se amplía un poco más la estancia».

Igual que ocurre en el resto de alojamientos sus tarifas aumentan no tanto por el incremento de precios sino porque la capacidad máxima de muchos pisos se cubre: «En carnaval entran seis personas donde normalmente entran dos, y eso dispara el precio», explica Mata, que sitúa las noches «entre 225 y 250 euros el viernes y el sábado».

Con hoteles llenos, reservas cerradas desde meses atrás y una demanda que sigue creciendo, el Carnaval de Badajoz consolida su posición como uno de los grandes eventos turísticos del suroeste peninsular, aunque con un reto claro: lograr que la fiesta y su impacto económico se extiendan más allá del primer fin de semana.