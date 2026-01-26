El PSOE de Badajoz presenta una moción en defensa de los derechos de las mujeres

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha presentado una moción para reafirmar el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las mujeres y, en particular, con el derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo, un derecho que consideran "hoy nuevamente amenazado por el avance de posiciones reaccionarias".

Para la portavoz socialista, Silvia González, "los derechos de las mujeres no son negociables ni están sujetos a vaivenes ideológicos. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho reconocido, conquistado y respaldado por la ley. Lo que estamos viendo en algunos gobiernos del PP con Vox es un intento claro de retroceder y de introducir la desinformación en decisiones que deben ser libres y sanitarias. Desde Badajoz tenemos que decir alto y claro que no vamos a permitir ni un paso atrás".

Derechos reconocidos

Asimismo, desde el PSOE recuerdan que los derechos sexuales y reproductivos "no son una concesión reciente ni un debate ideológico, sino derechos humanos reconocidos internacionalmente y conquistados tras décadas de lucha social y política". En España, subrayan, la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010 supuso "un antes y un después" al garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de libertad, seguridad y dignidad, un marco que fue reforzado en 2023 por un nuevo Gobierno socialista.

Sin embargo, los socialistas advierten de que estos avances no están blindados y que en los últimos años "se han multiplicado los intentos de cuestionarlos". Señalan directamente al Partido Popular y a Vox por "impulsar o respaldar iniciativas que introducen la desinformación y la presión ideológica en un ámbito que debería regirse exclusivamente por criterios científicos, sanitarios y de derechos".

"Síndrome postaborto"

En este sentido, la portavoz recuerda la reciente aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una iniciativa que obligaba a informar sobre un supuesto "síndrome postaborto", una categoría que no cuenta con reconocimiento científico y que el propio alcalde tuvo que desmentir días después. También citan los intentos de PP y Vox en Castilla y León de imponer protocolos que buscan condicionar las decisiones de las mujeres desde la coacción emocional.

Para el PSOE, estos episodios no son hechos aislados, sino parte de una estrategia "más amplia que pretende erosionar derechos ya consolidados". Por ello, consideran "imprescindible" que las instituciones democráticas se posicionen con claridad y sin ambigüedades.

Cumplimiento estricto

Por tanto, esta moción defiende el cumplimiento "estricto" de la legislación vigente en materia de salud sexual y reproductiva, la neutralidad de los servicios públicos y la prohibición de financiar con fondos públicos a entidades que promuevan la desinformación o se opongan activamente al derecho al aborto. Asimismo, insta a la Junta de Extremadura a garantizar el acceso efectivo a este derecho en condiciones de igualdad en todo el territorio.

"El derecho a decidir no es un asunto moral ni ideológico, es una cuestión de libertad y de ciudadanía. No hay democracia plena si las mujeres no pueden decidir sobre su propio proyecto de vida", concluye González.