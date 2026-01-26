Sindicatos piden reunión para pedir avances en el teletrabajo en Ayuntamiento de Badajoz

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Badajoz han solicitado una reunión con responsables municipales para solicitar avances en la implantación del teletrabajo en la administración local y no descartan nuevas medidas de presión si no obtienen certezas al respecto.

Las organizaciones sindicales han acordado pedir esta reunión para conocer "en qué punto está en la actualidad la aprobación del reglamento" consensuado entre administración y sindicatos para la llegada del teletrabajo, tal y como ha explicado a EFE el responsable de CSIF en el Ayuntamiento, David de la Montaña.

A falta de aprobación en pleno

El representante sindical ha afirmado que tras ese acuerdo "solo queda que la aprobación de este sistema llegue a pleno municipal", una circunstancia que aún no se ha producido pese a las previsiones de que aconteciera durante el ejercicio pasado.

Por su parte, CSIF también analiza llevar por vía judicial la necesidad de la implantación de este sistema.

El problema, la dotación económica

Una de las cuestiones que bloquea el final de este trámite es la dotación económica necesaria para la adquisición de los equipos informáticos, pese a que el reglamento incluía una cláusula donde se expresaba que durante el primer año, y a la espera de su aprobación, el empleado público aportaría sus propios medios técnicos.

David de la Montaña considera que la falta de presupuestos municipales para 2026 podría ser "una escusa" a este respecto.

Incluir una dotación económica podría "agilizar" la llegada de los equipos informáticos, pero "independientemente de ello, si no están realizados los informes preceptivos en relación a qué montante representa esa partida, de nada serviría la aprobación de las cuentas".

"Badajoz a la cola"

Los sindicatos desconocen si se ha cuantificado esa partida, otra de las cuestiones que se quiere abordar en la reunión con los responsables municipales de Recursos Humanos.

Las organizaciones sindicales prevén estudiar nuevas medidas de presión si la reunión no aclara cuándo se producirá la llegada del teletrabajo, después de que el pasado año ya se llevaran a cabo distintas iniciativas como concentraciones o recogida de firmas.

Han reiterado que "el Ayuntamiento de Badajoz está a la cola de todas las administraciones", pues este sistema ya está implantado en la Junta de Extremadura, la Diputación pacense o diversos consistorios de municipios extremeños, entre otras múltiples instituciones de la comunidad autónoma y del país.