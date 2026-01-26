Aviso
La zona sur de la provincia de Badajoz estará en alerta amarilla por lluvias este martes
Según las previsiones de la AEMET, la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 40 litros por metro cuadrado en esta zona
El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará la alerta amarilla por lluvias en la zona sur de la provincia de Badajoz, desde las 06.00 horas hasta las 18:00 horas de mañana martes, día 27.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 40 litros por metro cuadrado en esta zona.
Recomendaciones
El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones y muros en mal estado.
A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a los desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en causes secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.
Asimismo, en caso de urgencia y emergencia ponerse en contacto con el 112.
