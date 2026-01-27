Critican que el cierre se está alargando demasiado
Alumnos de Artes y Oficios tras el pleno extraordinario: «Que se eche a perder otro curso demuestra una falta de interés absoluta»
El Ayuntamiento de Badajoz garantiza que se mantendrán las matrículas pagadas, pero no se compromete a dar una fecha concreta para la apertura
"Que una escuela dependiente de la administración local permanezca dos años cerrada es muy llamativo", señalan
Lo que iba a ser un traslado para mejorar instalaciones se ha convertido en una pausa indefinida para decenas de alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz. Diecisiete meses después de su cierre, la comunidad educativa sigue sin una fecha concreta de apertura, mientras crece la sensación de abandono entre quienes llevaban años encontrando allí algo más que una clase.
Milagros es una de esas alumnas. Lleva diez años en el centro, en la especialidad de óleo. Para ella, el parón no es solo una cuestión académica, sino emocional. “Te habitúas, llevas mucho tiempo, estamos allí porque nos gusta, es una actividad que nos llena muchísimo. Y quedarnos sin ella tanto tiempo… pues te supone un disgusto”, resume.
Un sueño recuperado… y vuelto a frenar
En su caso, la escuela representaba además una segunda oportunidad. “Yo de joven hubiera querido hacer Bellas Artes, no pude, y ahora estaba cumpliendo ese deseo, estar pintando”, explica. Más allá de la técnica, habla del ambiente: personas con las mismas inquietudes, un espacio para salir de la rutina, un lugar donde sentirse parte de algo. “Es un disfrute, algo que te llena. Es muy importante para nosotros” y "que se eche a perder otro curso demuestra una falta de interés absoluta".
Por eso, el cierre prolongado duele el doble y Milagros observa con realismo el panorama: “Vemos que esto va a ser mucho más largo de lo que pensábamos”. Y lanza una pregunta que se repite entre el alumnado: “¿Por qué se cerró una escuela cuando no estaba preparada la otra?”. A su juicio, ha habido “errores de previsión, de organización, de control… de todo”.
Críticas a la gestión
La alumna no oculta su malestar con la actuación municipal. Considera que se han cometido “tantos errores” que la situación transmite “falta de atención a una escuela tan antigua y tan bonita”. Aun así, su reivindicación no va por lo económico: “Yo no he solicitado ni quiero solicitar que me devuelvan el dinero de la matrícula. Solo quiero que nuestra presencia aquí, todos los lunes, haga que las instituciones se muevan y le den la importancia que tiene. Que no se olviden de nosotros”.
Ese “aquí” son las concentraciones semanales que el alumnado mantiene como forma de protesta. Un punto de encuentro para mostrar el enfado, pero también para no perder el vínculo.
Un pleno sin respuestas
La última esperanza estaba puesta en el pleno extraordinario celebrado la pasada semana. Sin embargo, el resultado dejó un sabor agridulce. Así lo explica Francisco Carrallo, presidente de la asociación de alumnos. “Pensábamos que podía ser un revulsivo, pero estamos en el mismo punto. No ha habido aclaración de ningún tipo”.
Desde el ayuntamiento se reiteró que la intención es que la escuela abra “cuanto antes” y que las matrículas y reservas de plaza se mantendrán, algo que ha dado cierta tranquilidad. Pero la cuestión clave sigue en el aire: no hay fecha. “Nuestro objetivo era que dijeran un día de apertura, teniendo ellos conocimiento de los plazos administrativos, pero no se compromete nadie”, lamenta.
El equipo de Gobierno ha argumentado que el centro continúa en un proceso de contratación administrativa que impide concretar plazos. También ha reconocido que, si reabre, ya no tendría carácter lectivo completo.
“Es muy llamativo”
Carrallo subraya lo que, a su juicio, resulta más chocante: “Que una escuela dependiente de la administración local permanezca dos años cerrada es muy llamativo”. Acepta que pueda haber retrasos de meses, pero considera que dos cursos prácticamente perdidos superan lo razonable.
Pese al cansancio, el alumnado seguirá concentrándose los lunes. “Es nuestro punto de reunión para mostrar nuestro enfado. No podemos hacer otra cosa”, señala, apelando a que cada parte asuma su responsabilidad.
"Puede entenderse que haya meses de retraso, pero no es razonable que perdamos dos cursos completos".
Mientras tanto, los caballetes siguen guardados y los lienzos en blanco. Para muchos, no es solo una actividad paralizada: es un espacio de creación, convivencia y crecimiento personal que sigue esperando, sin fecha, volver a llenar sus aulas.
