Esta mañana
Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
Aparatoso accidente de tráfico en Badajoz. Sobre las 08.15 de esta mañana, una conductora ha perdido el control de su vehículo, se ha salido de la vía y ha volcado sobre la cuneta de la carretera de La Corte.
"Todo fue muy rápido", asegura Juan Luis Cabrera, propietario de Grúas Cabrera, quien se encontró con el accidente cuando salía de sus sus instalaciones. "Hemos visto el coche ya volcado y con algunas personas tratando de asistir a la chica", expresa.
Lesiones leves
Asimismo, confirma la Policía Local que el vehículo era conducido por una mujer de 23 años de edad, que ha resultado con lesiones leves, a la espera de la realización de más pruebas médicas para confirmar su alcance.
El siniestro se produjo, según las primeras informaciones, por un despiste en la conducción.
La investigación del accidente corresponde a la Guardia Civil, y en el lugar han intervenido también efectivos del servicio de bomberos, que colaboraron en las labores de seguridad y asistencia.
