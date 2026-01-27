Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Atropellada una mujer de avanzada edad en Palomas (Badajoz)

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero del 112 para evacuarla

Fachada del Ayuntamiento de Palomas (Badajoz).

Fachada del Ayuntamiento de Palomas (Badajoz). / Google

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

Una mujer de avanzada edad ha sido atropellada en el municipio pacense de Palomas (Badajoz) según ha podido conocer este diario.

Hasta el momento, no han trascendido más detalles del suceso, solo que la herida, de más de 65 años, tenía dificultad de visión. Según han confirmado vecinos del municipio, el helicóptero de Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha acudido al lugar de los hechos para evacuar a la mujer.

"He visto revuelo y cómo salían corriendo del consultorio la médico y la ATS", señalaba un vecino a La Crónica de Badajoz.

Por el momento, el 112 Extremadura no ha ofrecido más datos del suceso.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

