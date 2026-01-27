Atropellada una mujer de avanzada edad en Palomas (Badajoz)

Una mujer de avanzada edad ha sido atropellada en el municipio pacense de Palomas (Badajoz) según ha podido conocer este diario.

Hasta el momento, no han trascendido más detalles del suceso, solo que la herida, de más de 65 años, tenía dificultad de visión. Según han confirmado vecinos del municipio, el helicóptero de Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha acudido al lugar de los hechos para evacuar a la mujer.

"He visto revuelo y cómo salían corriendo del consultorio la médico y la ATS", señalaba un vecino a La Crónica de Badajoz.

Por el momento, el 112 Extremadura no ha ofrecido más datos del suceso.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)