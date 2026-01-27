Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional

La capital pacense volverá a convertirse en capital gastronómica con la nueva edición de The Masters Burgers Badajoz, el evento culinario en el que se elegirá la mejor hamburguesa de la región y que reunirá a 10 restaurantes, ocho de Extremadura, uno de Huelva y otro invitado de Elvas (Portugal).

El promotor del evento, Raúl López, explica que "Badajoz es una de las plazas más importantes de toda nuestra gira" y que esta edición llega "con más ganas que nunca y con un nivel muy alto de participantes".

En esta ocasión los restaurantes participantes vienen, en su mayoría, de la región, pero también de Huelva y de la vecina Elvas. Todo con la intención de que "el público pueda probar hamburguesas muy diferentes, cada una con su personalidad".

Cambio de ubicación: del Casco Antiguo a Valdepasillas

Tras la experiencia del año pasado en la Plaza Alta, la organización ha decidido trasladar el evento al antiguo recinto ferial de Badajoz, en la explanada en la que se instala el mercadillo cada martes. "El año pasado fue un éxito, pero el espacio se nos quedó pequeño", reconoce el promotor.

Es por ello que han decidido "este año cambiar al antiguo recinto ferial, donde podemos ofrecer más comodidad, más servicios y una mejor organización". En concreto, instalarán una carpa de unos 1.000 metros cuadrados.

Todo para intentar superar los datos registrados en la primera edición en la que el público respondió de manera masiva: "Entre todos los días pasaron entre 6.000 y 7.000 personas", recuerda Raúl López. Esto se consiguió porque según define, "fue un evento muy llamativo y la gente salió muy contenta".

No solo gastronomía

The Masters Burguers Badajoz no será solo gastronomía: "No es solo venir a comer una hamburguesa, es venir a pasar el día", afirma y avanza que "habrá actuaciones en directo y DJs, aunque todavía no podemos adelantar mucho de la programación".

El objetivo es crear "un ambiente familiar y festivo", donde "se pueda comer bien, escuchar música y disfrutar del evento". Eso ya se consiguió en la edición pasada y López recuerda que "era normal ver a gente mayor, a jóvenes y familias con carritos de bebés".

Evento solidario

La iniciativa también mantiene su vertiente solidaria: "Volvemos a colaborar con asociaciones como ya hicimos el año pasado", señala Raúl López. En esta ocasión, repiten entidad y cederán "un porcentaje de la facturación" a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX).

Según detalla el organizador, han firmado un convenio de colaboración y en él se recoge el porcentaje que se entregará dependiendo de la facturación que se logre cuando pasen los cuatro días que dura el evento.

Jurado profesional y premio con sello pacense

El formato de The Masters Burguers incluye que en cada una de las paradas un jurado profesional evaluará cada una de las hamburguesas. "Habrá un jurado especializado en gastronomía", explica el organizador. En esta ocasión lo conformarán un crítico gastronómico, un chef ejecutivo y miembros de una de las asociaciones de cocineros más relevantes de la región.

The Masters Burgers recorre varias ciudades de la región, pero Badajoz ocupa un lugar especial: "Estamos en once ciudades, pero Badajoz es una de las más importantes para nosotros", afirma López. "Aquí siempre tenemos una gran acogida".

10 restaurantes participantes

Ya tienen el listado definitivo de restaurantes participantes y es este: Tapería 13 de junio (Cáceres), Brutal Burger (Miajadas), Glotón (Jaraíz de la Vera), Gumia (Cáceres), La Chata (Jarandilla de la Vera), Revive La Tahona (Santa Marta), Bendito Hogar (Tiétar), Alcalá (Elvas), Pininus (Serradilla) y Global Burger (Lepe, Huelva).

En esta ocasión, no hay ningún participante de Badajoz porque se busca "traer restaurantes que no suelen venir y esto sea un aliciente". Los horarios que maneja la organización es el jueves de 19.00 a 00.00 y el resto de días desde las 13.00 hasta las 00.00 horas.