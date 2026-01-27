El caso del entrenador detenido por pornografía infantil pasa al juzgado de Badajoz

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ya está al frente del caso del entrenador de fútbol base detenido la semana pasada por presuntos delitos de pornografía infantil.

Como ya avanzó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) el pasado viernes, la jueza cacereña que dirigía la investigación se iba a inhibir en favor de los juzgados de la capital pacense, al ser el lugar de residencia del único investigado en la causa. Se trata de un mero trámite que no cambia en nada la situación del reo. De momento, a los abogados de la defensa, asumida por Fernando Cumbres y Mario Manzanero, no se les ha comunicado oficialmente el cambio de juzgado.

El entrenador detenido, que es militar de la base aérea de Talavera la Real, permanece interno en la cárcel madrileña de Alcalá Meco -con módulo para militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado-, después de que el pasado viernes el juzgado cacereño decretara su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza como presunto autor de los delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil.

La magistrada levantó de manera parcial el secreto expreso del sumario dando a conocer a las partes el acta de entrada y registro a la vivienda del investigado, pero se mantiene sobre el resto de actuaciones, a la espera de lo que decida el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz.

La detención del entrenador se produjo tras varias horas de registro en su vivienda, ubicada en la barriada de Las 800, la sede del Club Deportivo Gévora -que ha roto su vinculación laboral con él-y dependencias de la base aérea de Talavera la Real. El suceso causó estupefacción y preocupación dentro y fuera del mundo del fútbol, donde era una persona "muy conocida" por su larga trayectoria deportiva, vinculada siempre a las categorías infantiles.