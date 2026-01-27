Charla sobre salud emocional en Ámbito Cultural de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, acoge este miércoles por tarde (18.00 horas) la segunda sesión de ‘Psicología en abierto: charlas y diálogos sobre salud emocional para la vida cotidiana’, un espacio comandado por la psicóloga Amalia Díaz en el que aprender, preguntar sobre psicología, emociones y bienestar. La ansiedad y el estrés, la relación entre emociones y salud, los patrones en los vínculos y las relaciones, la soledad y el vacío, el aprendizaje de la regulación de las emociones, la autoestima y autocrítica o la resiliencia y cómo crecer después de la dificultad, son algunos de los temas que se abordarán.

En esta segunda sesión del ciclo, el contenido se centrará en ‘Las huellas que no se ven: del vacío interior al vínculo con uno mismo’. El objetivo es que los asistentes aprendan a comprender qué ocurre en su cuerpo y en su mente cuando el estrés se vuelve constante, a reconocer el vacío interior que dejan las heridas emocionales y la desconexión y a transformar la voz crítica en una aliada compasiva. Se trata de un viaje «para entendernos mejor, reconectar con nosotros mismos y recuperar la calma interior».

Amalia Díaz es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y especializada en Evaluación, Diagnóstico e Intervención psicológica por la Universidad Complutense, además de experta en Hipnosis Clínica y tratamiento del trauma y casos complejos.