El Corte Inglés de Badajoz se viste de Carnaval un año más. Ya se ha inaugurado la ‘VI exposición de maniquíes carnavaleros vivientes’, que podrá visitarse desde este martes. De esta forma, los amantes de esta fiesta están de suerte, porque podrán ver de cerca los disfraces de las distintas comparsas, portados por un miembro de cada agrupación.

Estos maniquíes vivientes se encuentran situados en diferentes puntos de la planta baja del centro comercial pacense.

260127EXT_Santi Garc (230519834).jpg / Santi García

El evento es parte de las actividades que El Corte Inglés organiza con la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap) con motivo del Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Los 44 maniquíes que componen esta exposición portarán los trajes que se lucieron en el gran desfile del Carnaval de 2025. Las comparsas han cedido los disfraces para que vecinos y visitantes puedan contemplar de cerca estas creaciones, muchas de ellas verdaderas obras de arte. En este sentido, los visitantes podrán apreciarlos con detalle y ver cómo están hechos.