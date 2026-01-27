Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz

El paso de la borrasca Joseph por la región sigue provocando consecuencias en Badajoz. Además de las ramas que el viento rompió y cayó sobre coches o el desprendimiento de una fachada en San Roque a causa del fuerte viento, las precipitaciones han hecho que el cauce del río Guadiana y de sus afluentes hayan crecido de nivel en las últimas horas. A ello, se suma el paso de una nueva borrasca, Kristin.

Ante esta situación, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha lanzado un aviso a través de redes sociales para que los pacenses extremen la precaución y así evitar problemas mayores ante una posible crecida mayor.

"Calma, pero precaución"

El primer edil ha alertado en su cuenta de 'X', antes Twitter, de la situación que vive la ciudad y sus pedanías: "La situación actual de los cauces en Valdebótoa, Gévora y Rincón de Caya aconseja que la Policía Local de Badajoz avise a los residentes de la crecida de los mismos".

Varias dotaciones de este cuerpo policial se han desplazado a dichas zonas para alertar de la situación a los vecinos de estas zonas para que extremen toda la precaución. "Calma, pero precaución a todos los que se muevan cerca de riberas y ríos de Badajoz", ha reclamado.

Desembalse de Peña del Águila

Esta situación se está viendo empeorada por el desembalse de Peña del Águila, en Villar del Rey. A mediodía su capacidad superaba el 90% y en torno a las 17.00 horas ha comenzado a aliviar agua. Esta presa se encuentra en el río Zapatón, afluente del Gévora, que a su vez vierte en el Guadiana.

Esta suelta la ha anunciado la Confederación Hidrográfica del Guadiana a través de sus redes sociales y lo ha hecho con un vídeo en el que se aprecia el nivel que ha alcanzado el pantano y cómo está aliviando.

Cierre de parques y jardines

Por segundo día consecutivo, el Ayuntamiento de Badajoz ha cerrado parques y jardines ante el paso de las dos borrascas. Ayer el temporal fue causado por Joseph y durante este martes y parte del miércoles será la borrasca Kristin la que azote con sus precipitaciones y, sobre todo, con sus fuertes rachas de viento. Ante este escenario, el consistorio pacense ha aumentado aún más las medidas preventivas y prohíbe la realización de "actividades deportivas de exterior" en las instalaciones municipales "mientras permanezca la alerta naranja por viento".

Así lo pide el ayuntamiento y en un comunicado recomienda no transitar por calles arboladas así como extremar la precaución. Recuerda, de esta forma, que la ciudad se encuentra en aviso naranja y que se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Estos espacios permanecerán cerrados hasta las 15.00 del día 28, mientras que su reapertura se efectuará durante la jornada, una vez que se den las condiciones meteorológicas idóneas.