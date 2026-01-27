El Corte Inglés acoge la exposición de maniquíes vivientes del Carnaval de Badajoz

El Corte Inglés de Badajoz se viste de Carnaval un año más. Este martes a las seis de la tarde será la ‘VI exposición de maniquíes carnavaleros vivientes’.

Los amantes de esta fiesta podrán ver de cerca los disfraces de las distintas comparsas, portados por un miembro de cada agrupación. Estos maniquíes vivientes estarán situados en diferentes puntos de la planta baja del centro comercial pacense.

El evento es parte de las actividades que El Corte Inglés organiza con la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap) con motivo del Carnaval de Badajoz, declarado fiesta de interés turístico internacional.

Los 44 maniquíes que componen esta exposición portarán los trajes que se lucieron en el gran desfile del Carnaval de 2025. Las comparsas han cedido los disfraces para que vecinos y visitantes puedan contemplar de cerca estas creaciones, muchas de ellas verdaderas obras de arte. En este sentido, los visitantes podrán apreciarlos con detalle y ver cómo están hechos.

Muestra fotográfica

Además, este año cuentan con una muestra fotográfica aportada por Pablo Estévez y José Estévez, que plasma en imágenes la riqueza del Carnaval pacense.

La jornada de convivencia carnavalera dará comienzo con la sesión de fotografía en la Sala de Ámbito Cultural, en la sexta planta del centro comercial. Los maniquíes vivientes ocuparán su lugar en la planta baja.