Atletismo | Trofeo Ciudad de Salamanca
El Maven Atletismo Badajoz se hace notar en Salamanca
Los atletas de la entidad pacense firmaron una gran jornada con récords y grandes marcas
Redacción
El Maven Club Atletismo Badajoz volvió a demostrar su excelente momento de forma en el II Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca, una competición de pista cubierta que reunió a algunos de los atletas más destacados del panorama nacional. La presencia pacense no pasó desapercibida y se saldó con varias mejoras de registros personales y dos nuevos récords de Extremadura.
El protagonismo lo acaparó Jorge Hernández en los 60 metros lisos. El velocista se mostró intratable desde las primeras rondas y confirmó su superioridad en la final, donde paró el crono en 6.64 segundos. Un tiempo que, además de darle la victoria, le permitió establecer una nueva plusmarca autonómica absoluta.
En la prueba de 400 metros, David García Zurita protagonizó otra de las grandes noticias del fin de semana. El pacense dominó la carrera con autoridad y cruzó la meta en 46.43 segundos, mejor marca personal y nuevo récord extremeño, refrendando su progresión en la distancia.
La participación pacense se completó con la sólida actuación de Sergio Fernández, ganador de su semifinal de 60 metros, y con la notable carrera de Saúl Martínez en los 800 metros, donde firmó un competitivo 1:52.06.
El balance final refleja el buen trabajo que viene realizando el club y confirma al Atletismo Badajoz como uno de los referentes regionales en la temporada de invierno.
