Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Alertan del riesgo de accidentes y exigen que se mejoren la señalización, la iluminación y medidas para que los vehículos reduzcan la velocidad, que está limitada a 30 kilómetros hora, pero se sobrepasa con creces

El Ayuntamiento de Badajoz garantiza que se mantendrán las matrículas pagadas, pero no se compromete a dar una fecha concreta para la apertura. "Que una escuela dependiente de la administración local permanezca dos años cerrada es muy llamativo", señalan

Moisés, uno de los integrantes, explica que la experiencia en el Carnaval Romano les ha dado tablas para afrontar el reto de Badajoz, donde actuarán el 4 de febrero. Cantarán sin que se les vean los rostros y con un tipo "llamativo" y de plena actualidad

El porcentaje de separación de residuos orgáncos en algunos municipios solo es del 8% y debería llegar al 55%. El PP vcritica la gestión de Promedio, que la diputación defiende

Noticias relacionadas

Lo identificaron los agentes de la UPR el pasado 9 de enero. Su hermana asegura que "tenía pensado entregarse después de su cumpleaños" este miércoles