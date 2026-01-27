Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AscensorMaquillaje de carnavalCartel de Semana SantaCarnaval de Badajoz
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vecinos de la Carretera de Sevilla, Badajoz.

Vecinos de la Carretera de Sevilla, Badajoz. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras

Alertan del riesgo de accidentes y exigen que se mejoren la señalización, la iluminación y medidas para que los vehículos reduzcan la velocidad, que está limitada a 30 kilómetros hora, pero se sobrepasa con creces

Alumnos de Artes y Oficios tras el pleno extraordinario: "Que se eche a perder otro curso demuestra una falta de interés absoluta"

El Ayuntamiento de Badajoz garantiza que se mantendrán las matrículas pagadas, pero no se compromete a dar una fecha concreta para la apertura. "Que una escuela dependiente de la administración local permanezca dos años cerrada es muy llamativo", señalan

La murga Los Cacos "no dará la cara" en su debut

Moisés, uno de los integrantes, explica que la experiencia en el Carnaval Romano les ha dado tablas para afrontar el reto de Badajoz, donde actuarán el 4 de febrero. Cantarán sin que se les vean los rostros y con un tipo "llamativo" y de plena actualidad

El contenedor marrón no acaba de convencer a los vecinos de la provincia de Badajoz

El porcentaje de separación de residuos orgáncos en algunos municipios solo es del 8% y debería llegar al 55%. El PP vcritica la gestión de Promedio, que la diputación defiende

Noticias relacionadas

La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud

Lo identificaron los agentes de la UPR el pasado 9 de enero. Su hermana asegura que "tenía pensado entregarse después de su cumpleaños" este miércoles

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents