Fuerte temporal
Parques y jardines de Badajoz vuelven a cerrar esta noche debido al aviso naranja por viento
Se recomienda no transitar por calles arboladas y extremar la precaución.
El parque del Río, la Legión, Castelar, el parque Infantil, los jardines de la Galera y la Alcazaba permanecerán cerrados esta noche debido a las fuertes rachas de viento que se vivirán en Badajoz.
Así lo ha informado el ayuntamiento en un comunicado, en el que también recomienda no transitar por calles arboladas así como extremar la precaución.
Aviso naranja
Recuerda, de esta forma, que la ciudad se encuentra en aviso naranja y que se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
Estos espacios permanecerán cerrados hasta las 15.00 del día 28, mientras que su reapertura se efectuará durante la jornada, una vez que se den las condiciones meteorológicas idóneas.
- Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- 4.465 personas 'luchan' en Badajoz por conseguir ser celador del SES en una jornada de nervios
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud
- La ITV de Badajoz se traslada en febrero a la Plataforma Logística
- La plataforma única sigue ganando terreno en Badajoz: tres calles del Casco Antiguo se transformarán en los próximos meses
- Seis años de prisión para el acusado de violar a una conocida en el baño de un bar de Badajoz