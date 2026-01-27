Parques y jardines de Badajoz vuelven a cerrar esta noche debido al aviso naranja por viento

El parque del Río, la Legión, Castelar, el parque Infantil, los jardines de la Galera y la Alcazaba permanecerán cerrados esta noche debido a las fuertes rachas de viento que se vivirán en Badajoz.

Así lo ha informado el ayuntamiento en un comunicado, en el que también recomienda no transitar por calles arboladas así como extremar la precaución.

Aviso naranja

Recuerda, de esta forma, que la ciudad se encuentra en aviso naranja y que se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Estos espacios permanecerán cerrados hasta las 15.00 del día 28, mientras que su reapertura se efectuará durante la jornada, una vez que se den las condiciones meteorológicas idóneas.