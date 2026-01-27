El personal de limpieza se concentra en el Hospital Universitario de Badajoz: “No podemos más”

Al grito de “No aguantamos más, exceso de trabajo, falta personal”, los empleados de la limpieza se han concentrado la mañana de este martes a las puertas del Hospital Universitario de Badajoz para exigir mejores condiciones laborales. En concreto, que se cubran los puestos de trabajo debido a bajas y jubilaciones.

La plantilla de la empresa Tersum en Badajoz inicia estas protestas debido a la sobrecarga de trabajo a la que se enfrentan. Marcelo Hipólito, de la Secretaría del Área Interna de UGT-FeSMC, ha afirmado que tanto el personal del Hospital Universitario como el Perpetuo Socorro “están agotados”. Los empleados trabajan doce días seguidos. “Hay personas que acumulan descansos desde el 2023”.

Por el momento, el SES les ha transmitido que hasta que no haya un nuevo pliegue, el cual tardaría unos meses, no se podrán mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Por otra parte, la empresa Tersum se apoya en que hay un gran número de bajas médicas.

En caso de que la empresa no aporte ninguna solución, Hipólito afirma que se seguirá con las movilizaciones y se hablará con los trabajadores sobre qué pasos seguir. “Si hay que ir a huelga iremos, lo importante es buscar una solución y reconducir la situación para que los trabajadores tengan los descansos que marca la ley”.

Calidad del servicio

Según la empresa, en la plantilla hay unos 210 trabajadores, aunque activamente son 140. Se respaldan en que hay 60 bajas, pero Marcelo Hipólito ha destacado que esos puestos no se sustituyen, con lo cual esa carga laboral recae en los activos, lo que hace que se incrementen las bajas por estrés laboral.

Debido a esto, la calidad del servicio de limpieza se está viendo afectada. Esas 210 personas deberían atender a los dos hospitales, sin embargo solo se cuenta con el número de empleados activos. Además, ya han tenido quejas tanto de los usuarios como de los supervisores de los centros hospitalarios.

El presidente del comité de empresa de Tersum, Julián Suárez, ha explicado que, desde hace tres años, no se cubren ni las bajas ni las jubilaciones. “El problema ha ido a más y ahora no puedes pedir un día de descanso de los festivos trabajados. Por otro lado, el trabajo es excesivo, los que quedamos nos tenemos que ocupar de todo. Hay gente que tiene hasta dos y tres servicios”.

Suárez recalca que los trabajadores centro oficial de empleo el contrato que tienen es abusivo.”Pueden hacer con ellos lo que les da la gana, no tienen vida, los llaman y le dicen que vayan a trabajar a las 8 de la mañana y de un hospital los mandan a otro. Además, no se valora la discapacidad de las personas para el trabajo que tienen que realizar. "Hay algunos que no pueden entrar en ciertos sitios de riesgo".

Acumulación de trabajo

Por su parte, el secretario de Organización y Finanzas de Hábitat CCOO Extremadura, Felix García, ha resaltado la propuesta de que la empresa contrate más personal y se puedan cubrir las bajas. “Lo que se intenta es que se valore la situación y se cumplan con los pliegos. Hay mucha falta de personal y mucha acumulación de trabajo”.

“Lo óptimo sería que se cubrieran las plazas de los 210 trabajadores, el problema es que la empresa no asegura que estos sean empleados de los hospitales, no nos demuestran nada. El personal, tanto de un centro como de otro, saben que con las firmas y fichajes no se llega a esos 140, por lo que esos 210 no son reales en los centros de trabajo”, ha destacado García.

El sindicato no descarta nuevas movilizaciones si no se producen avances reales en la negociación y una respuesta firme a las reivindicaciones de la plantilla.