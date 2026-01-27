La Fundación CB presenta el libro ‘Cuaderno de viaje: Tres caminos de Badajoz a Cáceres’

La Fundación CB presentará este martes el libro ‘Cuaderno de viaje: Tres caminos de Badajoz a Cáceres’ de Antonio de la Cruz Solís; una obra que recoge la experiencia del desplazamiento y los caminos que se recorren desde Badajoz hasta Cáceres. A través de textos breves, fotografías y anotaciones personales, el autor construye un cuaderno íntimo de un viaje próximo y cotidiano.

Lejos de ser una guía convencional, el libro propone una mirada pausada y sensible sobre estas dos ciudades, atendiendo a sus paisajes urbanos, a los detalles arquitectónicos y a la vida diaria que los habita. La cita tendrá lugar en el edificio Montesinos de 19.00 a 20.00 horas.

Cuadernos de Viaje

Este libro es parte de la colección 'Cuadernos de Viaje' que lanzó la Fundación CB con el objetivo de recoger en un mismo formato una serie de publicaciones sobre viajes ilustrados; una manera de acercar a la sociedad extremeña la cultura de otros países a través del arte y la literatura.

Los cuadernos de Germán Grau sobre Túnez e Israel fueron los primeros de esta colección. En los dos se puede seguir a través de sus ilustraciones una ruta de viaje en la que se aprecian monumentos, costumbres, comercios, restaurantes y platos tradicionales, excursiones, etc. Toda una guía de viaje por estos países.