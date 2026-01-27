El Real Madrid firma a Alexis Ciria, gran talento pacense

La cantera del Real Madrid sigue apostando por el talento pacense. Si hace unas semanas el club blanco decidía nombrar a Julián López de Lerma entrenador del Castilla tras la llegada de Arbeloa al primer equipo, es ahora el turno de Alexis Ciria, un joven futbolista de 18 años que se une al proyecto madridista tras militar en el Sevilla.

Ciria se formó en la cantera del Flecha Negra, club en el que militó durante seis años. El talentoso jugador pasó por las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, en todas ellas jugando en los primeros equipos, para posteriormente dar el salto al Sevilla en el año 2019.

En Nervión, Ciria se convirtió en una de las grandes joyas de la cantera hispalense. En su llegada al Cadete A anotó 14 goles en los primeros 11 encuentros, lo que le sirvió para llamar la atención en todos los despachos, también en los de Las Rozas.

El futbolista pacense recibió la llamada de la Selección Española Sub-16, con la que debutó en abril del 2024. También ha formado parte de la convocatoria de la Sub-17, siendo este combinado el equipo con el que más encuentros ha disputado (un gol en 12 partidos).

Su enorme proyección no pasó inadvertida para García Pimienta, entrenador del primer equipo del Sevilla en aquellos momentos, que le convocó para participar en varios entrenamientos y en algún amistoso.

En mayo del 2024 debuta con el Sevilla Atlético en el encuentro ante El Palo en el que los hispalenses empatan a uno. Ciria disputó 15 minutos y dejó varias acciones que dejaban ver su inmenso talento.

La pasada campaña fue la de mayor rendimiento con el filial sevillista, disputando 14 partidos en Primera Federación. En la actual temporada había jugado nueve encuentros, pero su situación contractual ha cambiado todo.

En su último año de contrato, el futbolista había recibido ofertas del Sevilla para renovar, pero la intromisión del Madrid en las conversaciones cambió todo. Ciria llega ahora al club blanco para formar parte del Juvenil A, aunque se espera que pronto pueda entrar en la dinámica del Real Madrid Castilla.