El alcalde de Badajoz hace un llamado a la precaución y la colaboración ciudadana ante el fuerte temporal

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho este miércoles un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución y colabore avisando a los servicios municipales ante cualquier incidencia, tras las fuertes rachas de viento registradas desde la pasada madrugada por el temporal.

Según ha explicado, los fuertes episodios de viento, como estaba previsto, ha provocado distintos problemas en la ciudad a partir de la madrugada y ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia. Además, ha advertido que mantienen la vigilancia en el entorno de los cauces de los ríos y las riberas, así como en el espacio público urbano.

Asimismo, los Cementerios permanecerán cerrados al público para garantizar la seguridad, al igual que parques, jardines e instalaciones deportivas.

Servicios "en alerta"

Gragera ha señalado que los equipos municipales trabajan para reponer elementos desplazados por el viento, como contenedores y vallas, y ha subrayado que todos los servicios están "en alerta". Además, ha recomendado limitar los desplazamientos "allí donde sea posible".

Por el momento, ha informado de que no se han comunicado ningún tipo de incidencia ni daños personales, al tiempo que ha insistido en mantener la prudencia y avisar a los servicios municipales para resolver cualquier problema "lo más rápido posible".