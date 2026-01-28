Apamex propone un ascensor en la plaza de San José de Badajoz para acceder a la Alcazaba

La asociación Apamex propone la instalación de un ascensor para acceder a la Alcazaba de Badajoz desde la plaza de San José, con lo que se resuelve el problema de comunicación existente y se dota a la ciudad de un «atractivo clave» y «acorde» a poblaciones «que han convertido la accesibilidad en una estrategia turística».

En concreto, la propuesta pasa por que el ascensor se ubique en la base de la antigua torre albarrana, llegando a través de la barbacana para acceder a la Alcazaba, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, las diferencias de altura y la compleja topografía del recinto dificultan el acceso a muchas de sus zonas para las personas con movilidad reducida.

En este sentido, Apamex recuerda en nota de prensa la reciente ejecución de un itinerario peatonal hasta el adarve de la muralla frente al Museo Arqueológico, que ha supuesto «un importante avance» en materia de accesibilidad. Además, están pendientes otras dos intervenciones en zonas claves que permitan el acceso a importantes tramos del adarve.

Esta asociación considera «imprescindible» completar estas intervenciones con un sistema vertical de comunicación que permita salvar el desnivel existente entre la plaza de San José y el citado adarve, facilitando así el acceso universal a todas las personas.

Espacios de relevancia

Por este motivo, se propone la instalación de un ascensor que conecte la plaza de San José con la zona del adarve que ya es accesible, permitiendo que cualquier persona, sin importar su condición física, «pueda disfrutar de uno de los conjuntos monumentales más singulares de Extremadura». No solo facilitaría el acceso al interior de la Alcazaba, sino también a espacios de relevancia, como la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, la Biblioteca de Extremadura y el Museo Arqueológico Provincial.