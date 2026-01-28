Aqualia refuerza su actuación en Badajoz tras los efectos del fuerte temporal

Aqualia ha informado de que ha intensificado, durante las últimas horas, sus trabajos de mantenimiento y respuesta en la red de saneamiento de Badajoz ante los episodios de lluvia intensa derivados del paso de la borrasca Kristin. Gracias a las labores preventivas realizadas en días anteriores, la incidencia del temporal se ha visto notablemente mitigada en varias zonas sensibles de la ciudad.

Durante los días previos a la llegada del temporal, los equipos de Aqualia llevaron a cabo actuaciones de limpieza exhaustiva de imbornales y elementos de drenaje. Estas labores, defiende Aqualia, han resultado "determinantes" para minimizar las anegaciones en las denominadas zonas de aguas bajas, áreas especialmente vulnerables donde confluyen las escorrentías procedentes de cotas más altas de la ciudad.

Refuerzo de trabajos durante la madrugada

Asimismo, en la madrugada del último episodio de lluvias, los equipos operativos han intensificado las actuaciones sobre el terreno, realizando tareas de limpieza y desobstrucción de imbornales en distintas vías de la ciudad, entre ellas la carretera de Valverde, la avenida Damián Téllez de la Fuente, la Carretera de Cáceres, la calle Arturo Barea, calle Río Segura y la carretera de Circunvalación Reina Sofía.

Estas intervenciones han permitido incrementar la capacidad de drenaje en momentos de máxima intensidad de precipitaciones.

Por otra parte, en la zona de calle América, donde la acumulación de agua ocasionó la inundación de tres viviendas bajas, Aqualia ha colaborado activamente en las labores de achique y apoyo a los residentes afectados, trabajando en coordinación con los servicios municipales para restablecer la normalidad lo antes posible.