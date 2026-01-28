TEMPORAL EN BADAJOZ
Un árbol cae al tendido eléctrico y queda sin luz a los vecinos de Talavera la Real
El suceso se ha producido a las seis de la mañana y se ha restablecido a las nueve y media
Miriam Rubias
El temporal de este miércoles sigue dejando estragos en toda Extremadura. La localidad pacense de Talavera la Real también ha sufrido problemas debido a las fuertes rachas de viento, un árbol ha caído en el tendido eléctrico y ha quedado durante unas horas sin luz a los vecinos. El suceso se ha producido a las seis de la mañana y se ha restablecido a las nueve y media.
La alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sancho Cortés, ha explicado a La Crónica que "no ha habido grandes desperfectos" y los vecinos han podido volver a la normalidad en la misma mañana.
El suceso ha ocurrido en las obras que se están realizando por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Uno de los árboles ha golpeado la torre de luz y se ha cortado la electricidad durante unas horas de la mañana de este miércoles.
Por otro lado, se ha abierto la circulación a la altura del cruce con la carretera EX-363 (Albuera-Talavera)
La localidad también ha suspendido las clases esta mañana debido a los avisos amarillos y naranjas por lluvia y viento.
Activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil
La Junta de Extremadura ha activado a las 9 de esta mañana la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región. Se trata del plan director para la gestión de todas las emergencias de Extremadura. Una vez activado, todas las actuaciones se coordinan desde el Centro de Coordinación Operativa del citado plan. Por otra parte, se mantiene la situación operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), por riesgos hidrológicos y meteorológicos previstos en la región, que permiten prever la posibilidad de inundaciones con peligro para personas y bienes.
El Centro 112 de Extremadura ha gestionado más de 3.265 llamadas y 829 incidentes, de los cuales 117 están directamente relacionados con la borrasca, hasta las 8 de la mañana.
La Junta de Extremadura se mantiene pendiente de los datos meteorológicos e hidrológicos a través de la red Spida y los datos de caudal de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.
