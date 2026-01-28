Los bomberos del CEPEI intervienen en medio centenar de incidencias por el temporal en la provincia de Badajoz

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz han intervenido desde primera hora de la mañana en cerca de medio centenar de incidencias debido al temporal de viento.

Desde las siete de la mañana, 70 efectivos están desplegados en distintos municipios y actuando de forma coordinada desde los diferentes parques de la provincia de Badajoz.

Las actuaciones, según han informado desde la institución provincial, se han centrado principalmente en la retirada de árboles caídos, tanto sobre la calzada como sobre vehículos y tendidos eléctricos, así como en la eliminación de elementos desprendidos de fachadas, cubiertas y estructuras con riesgo para la seguridad ciudadana.

Desde el parque de Mérida, se han atendido más de una veintena de avisos, relacionados con caída de árboles y desprendimientos de fachadas. Ha habido varias intervenciones en el centro sociosanitario, donde se ha tenido que actuar para retirar árboles caídos sobre coches, tejados y cables eléctricos.

Árboles derribados por el fuerte viento. / LA CRÓNICA

En el de Don Benito-Villanueva de la Serena se han contabilizado casi una decena de salidas, con actuaciones en Don Benito, Villanueva de la Serena, Ruecas y Santa Amalia. Entre las intervenciones, destaca la que ha habido que realizar en la plaza de toros de Don Benito por el riesgo de caída de las lonas instaladas y en un colegio de la avenida de la Constitución, en cuya entrada se han venido abajo árboles.

Por su parte en el parque de Almendralejo, hasta ahora, se han registrado un par de intervenciones por desprendimientos de elementos de fachadas en distintas calles del municipio, y en Jerez de los Caballeros han tenido que realizar salidas a Valle de Matamoros y Valuengo, por árboles caídos, uno justo en medio de la carretera.

Los bomberos de Olivenza han intervenido en canalones desprendidos en varias fachadas y los de Puebla de la Calzada han realizado salidas por incidencias en este municipio y en Lobón por caídas de árboles.

Desperfectos causados por el temporal en la zona industrial de Zafra. / LA CRÓNICA

En Villafranca de los Barros, hasta estos momentos, suman tres intervenciones, una de ellas por la inundación de un sótano y dos por desprendimientos de fachadas; en Zafra, los efectivos han tenido que actuar por los desprendimientos de cubiertas en naves industriales; y en Fregenal de la Sierra, por un árbol caído sobre un camino.

Extremar las precauciones

El CPEI mantiene activo el dispositivo de vigilancia y respuesta ante la previsión de que continúen las condiciones meteorológicas adversas, y recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en zonas arboladas y próximas a edificios con elementos susceptibles de desprendimiento.

Su gerente, José Antonio Palanco, ha pedido “prudencia” a la población y ha aconsejado evitar desplazamientos innecesarios hasta que el temporal de viento y lluvia remita.

Carretera cortada

En cuanto a las carreteras provinciales, la BA-074, de Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca, se encuentra cortada debido a las inundaciones provocadas por el fuerte temporal. Su actual estado imposibilita la circulación de vehículos y no se abrirá al tráfico hasta que remitan las inclemencias meteorológicas.