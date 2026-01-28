Condenado tras ser sorprendido con 85 billetes de 50 euros falsos en El Faro de Badajoz

Dos años de prisión. Es la pena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a un hombre que fue sorprendido por la Policía Nacional con 85 billetes de 50 euros falsos en el centro comercial El Faro.

El acusado, que ha reconocido este miércoles los hechos al aceptar un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, fue detenido el 17 de marzo de 2023, después de que los agentes hallaran el dinero en su vehículo, que estaba oculto debajo del asiento trasero del copiloto.

Presunto intento de robo

La intervención se inició cuando los responsables de una tienda de El Faro alertaron a la Policía Nacional tras sospechar que el acusado y su acompañante presuntamente habían intentado robar en el establecimiento. Para esclarecer los hechos, los policías registraron su vehículo, que estaba estacionado en el aparcamiento del centro comercial, ante las sospechas de que la pareja hubiera podido sustraer algunos artículos y los pudieran haber escondido en el coche. Durante la inspección, no hallaron botín alguno, pero sí 4.250 euros en billetes de 50 falsos.

El informe del Centro Nacional de Análisis del Banco de España corroboró que habían sido falsificados y que, pese a las diferencias con los originales, podían pasar «a simple vista» por verdaderos, con el consiguiente «peligro» para el tráfico económico, según recoge el escrito de acusación de la fiscalía, que inicialmente solicitaba 5 años de prisión para el procesado.

No ha quedado constancia de que el acusado falsificara los billetes y la causa contra la segunda investigada, la mujer que lo acompañaba, se ha sobreseído al darse por acreditado que no tenía participación en los hechos.

El tribunal, tras el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, ha dictado sentencia de conformidad y lo ha condenado por un delito de tenencia de moneda falsa para su puesta en circulación.

El acusado y su abogado, que no han estado presentes en la sala por ser de Cáceres y no poder trasladarse debido al temporal, han intervenido por videoconferencia.

No irá a la cárcel

La defensa ha solicitado la suspensión de la pena de prisión para su cliente, que no tiene antecedentes previos a estos hechos, a lo que la fiscalía no se ha opuesto, aunque ha pedido que fuera por 4 años debido a que el procesado tiene una condena posterior por robo.

Noticias relacionadas

Finalmente, el tribunal ha acordado que no ingresará en un centro penitenciario, siempre y cuando no delinca el los próximos 3 años. De lo contrario, este beneficio se revocará e irá a la cárcel de inmediato.